Der Förderverein Unser Langreder überträgt die in Eigenregie angeschaffte Fußgängerampel und die Tempomesstafel an der Ortsdurchfahrt sowie die Wipptiere auf dem Dorfplatz in die Verantwortung der Stadt Barsinghausen. Künftig will der Verein mit seinen rund 50 Mitgliedern das Hauptaugenmerk von der Verkehrssicherheit auf die Unterstützung einer lebendigen Dorfgemeinschaft verlegen.