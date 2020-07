Landringhausen

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr bietet Ursula Gorgass in den Sommerferien mit Unterstützung der Sportfreunde Landringhausen eine Neuauflage der Open-Air-Yogareihe in besonderen Gärten ab. Außer der Initiatorin, die in Landringhausen den Raum für Körper & Seele betreibt, leiten fünf weitere Frauen die Yogaabende unter freiem Himmel. Für alle Teilnehmer gelten die Abstands- und Hygieneregeln zur Vermeidung von Infektionsgefahren.

Im Vorjahr übertrafen die Kurse die Erwartungen

Das Angebot richtet sich laut Gorgass an Interessenten jeglichen Alters, die sich während des Sommers an der frischen Luft bewegen wollen – inmitten einer reizvollen Naturumgebung besonderer Gartenanlagen. Im Vorjahr übertrafen die Yogakurse mit 32 bis 55 Teilnehmern alle Erwartungen der Kurzleiterinnen.

Die Reihe beginnt am Mittwoch, 22. Juli, von 18 bis 19.30 Uhr mit Pilates unter der Leitung von Verena Eberhardt im Garten von Renate Blume in Barrigsen, Ostermunzeler Straße 4. Danach folgen jeweils mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr: Hatha Yoga mit Lucia Grosse-Bächle am 22. Juli im Garten der Familie Alten in Landringhausen (Westerfeldstraße 11a), Yoga mit Lenka Littau am 5. August im Garten der Familie Gorgass in Landringhausen (Am Deichfeld 14), Yoga mit Ursula Gorgass am 12. August im Garten der Familie Nacke in Landringhausen (Am Deichfeld 7) sowie Yoga mit Gaby Poppen am 19. August im Pfarrgertan der Familie Feldkamp in Groß Munzel (Am Steinhof).

Teilnahme ist kostenlos

Die Teilnahme ist kostenlos. Wer mitmachen will, muss sich bei den Kursleiterinnen per Telefon anmelden: Verena Eberhardt (0170) 2966088, Lucia Grosse-Bächle (0170) 5011405, Lenka Littau (05031) 304694, Ursula Gorgass (05035) 861 sowie bei Gaby Poppen (0170) 6910800.

Wegen der Corona-Vorschriften müssen die Teilnehmer eine Decke oder Matte mitbringen sowie eine Mund-Nase-Schutz beim Betreten sowie beim Verlassen des Gartens tragen. Bei Regenwetter fallen die Yogaabende aus.

