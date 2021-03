Landringhausen

Aus noch unbekannten Gründen sind in einem Neubau an der Niedernfeldstraße in Landringhausen am Freitagmorgen zwei Giebel eingestürzt. Die Feuerwehren aus Landringhausen und Groß Munzel wurden gegen 9.45 Uhr alarmiert, wie Feuerwehrsprecher Henk Bison berichtet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der vordere Giebel ins Gebäude gekippt war. Der hintere Giebel stand in Schräglage und wurde nur noch vom Baugerüst gehalten. Die Feuerwehrleute sicherten die Baustelle, warnten die Anlieger des Nachbarhauses und nahmen anschließend Kontakt mit dem Bauherrn und der ausführenden Baufirma auf. Auch die städtische Bauaufsicht sei verständigt worden, berichtet Bison. Im Einsatz waren 20 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen. Später am Tag trugen Bauarbeiter den beschädigten Giebel ab und sicherten das Baugerüst.

Von Andreas Kannegießer