Landringhausen

Florian von Aspern tritt die Nachfolge von Marco Sammer als stellvertretender Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Landringhausen an. Auf einer Versammlung wurde der neue Vize von den aktiven Einsatzkräften einstimmig gewählt. Ebenso einstimmig sprachen sich die Feuerwehrleute für eine Wiederwahl des Ortsbrandmeisters Michael Borchers aus.

Wegen der Corona-Krise trafen sich lediglich die aktiven Einsatzkräfte und die Mitglieder der Altersabteilung zur Versammlung auf dem Hahn-Hof. Bereits im Vorfeld hatte der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister Marco Sammer angekündigt, nach zwölfjähriger Amtszeit nicht erneut kandidieren zu wollen – aus beruflichen und privaten Gründen. Gruppenführer Florian von Aspern erklärte sich zur Kandidatur bereit und erhielt das Vertrauen seiner Kameraden.

Amtszeit beginnt im Mai 2022

Die aktuelle Amtszeit der Kommandospitze endet im Mai 2022. Dann wird auch der Wechsel von Marco Sammer zu Florian von Aspern vollzogen, der in der Versammlung zudem zum Oberlöschmeister befördert wurde. Bei den weiteren Wahlen erhielten Philipp Müller (Gerätewart) und Sebastian Fierley (Zeugwart) ebenfalls ein einstimmiges Votum der Versammlung.

Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft

Ortsbrandmeister Michael Borchers und der stellvertretende Stadtbrandmeister Sascha Krause zeichneten Werner Rodeck mit dem Ehrenzeichen für 60 Jahre in der Feuerwehr aus. Weitere Ehrungen gingen an Thorsten Schubert (40 Jahre) sowie an Arndt Haller und Uwe Heuer für jeweils 25 Jahre.

Von Frank Hermann