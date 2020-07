Landringhausen

Die Einwohner von Landringhausen sind entsetzt: Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende die drei lebensgroßen Gänse aus Bronzeguss entwendet, die vor dem historischen Torbogen an der Niedernfeldstraße montiert waren – und die längst so etwas wie ein Wahrzeichen der Ortschaft geworden waren. Den Torbogen und die Metallgänse hatte die Arbeitsgemeinschaft Landringhäuser Vereine im Zuge der 775-Jahr-Feier der Ortschaft im Jahr 2004 finanziert. Zwei der drei Bronzegänse sind nun spurlos verschwunden, von der dritten sind noch die abgebrochenen Füße vor dem Torbogen geblieben.

Nach den Worten von Ratsherr und AG-Mitglied Ulrich Burkat ist das Fehlen der Gänse am Montagmorgen bemerkt worden. „Wir vermuten die Nacht von Sonnabend zu Sonntag als Tatzeitraum“, sagt Burkat. Ebenfalls am Wochenende seien an dem Rastplatz in der Feldmark westlich von Landringhausen die Sitzbänke herausgerissen und zerschlagen worden. „Wir wissen nicht, ob es einen Zusammenhang gibt“, sagt der Ratsherr.

Anzeige

Die Arbeitsgemeinschaft hat Anzeige bei der Polizei erstattet und hofft auf Zeugenhinweise, die möglicherweise auf die Spur der Diebe führen könnten. Hinweise nehmen AG-Vorsitzender Dietmar Redlich unter Telefon (05035) 808 oder die Polizei entgegen.

Weitere NP+ Artikel

So sah die Gänsegruppe aus, als die Metallskulpturen noch an ihrem angestammten Platz standen. Quelle: Privat

Mehr Polizeimeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer