Es gibt viel zu tun – packen wir es an! Doch welche politischen Aufgaben sind die dringlichsten? Sollte der Rat daran arbeiten, die Klimaschutzziele zu erreichen? Wie wichtig ist die Schaffung bezahlbaren Wohnraums? Haben wir endlich ausreichend Krippen- und Kitaplätze? Was also sind die wichtigsten Aufgaben, die die Ratspolitiker in den kommenden fünf Jahren anzugehen haben?

Das sagt die CDU:

„Die Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit ist die Hauptaufgabe, ebenso die Schulbauprojekte, die Sicherung der Kinderbetreuung sowie die Weiterentwicklung der städtischen Infrastruktur (Wasserwerk, Straßenbau, Kanalisation, Glasfaser) und besonders die Entwicklung der Innenstadt. Gefährdungspotenziale bei Naturkatastrophen in Barsinghausen analysieren und mögliche Abhilfen realisieren. Die Pandemie ist weiterhin Thema. Folgen für die Wirtschaft und die Vereine abzumildern, steht dabei im Fokus.“

Das sagt die SPD:

„Die großen Investitionsvorhaben im Schulbereich und der Wasserwerksneubau müssen erfolgreich abgeschlossen werden. Diesen Maßnahmen muss der Rat Priorität einräumen. Darüber hinaus muss sich der Rat schnellstmöglich um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum kümmern. Hier hilft kein Zögern. Eine vernünftige Wohnung, etwa für Familien oder Senioren, darf nicht zum Luxus werden und muss für alle bezahlbar sein. Zuletzt gilt es, Barsinghausen fahrradfreundlicher zu gestalten und in Radwege zu investieren.“

Das sagen die Grünen:

„Das Land steht vor der Herausforderung, die Klimaschutzziele zu erreichen – und dies auch für künftige Generationen in Barsinghausen. Auch in der Kommune haben wir starke Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen. Gleichzeitig ist nach den Erfahrungen in der Pandemie der Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig – auch vor Ort. Dazu gehört eine gute Diskussionskultur, die Offenheit für andere Kulturen, Beteiligung und Begegnung – in den Ortschaften, bei Veranstaltungen und im demokratischen Diskurs.“

Das sagt die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB):

„Parteipolitische Grabenkriege beenden! Das Wohl der Bürgerinnen und Bürger und der Stadt muss im Vordergrund stehen. Noch mehr Bürgerbeteiligung auch durch gemeinsame parteipolitisch unabhängige Stärkung der Ortsteilbeauftragten, die Realisierung der Großprojekte und kontinuierliche Sanierung der städtischen Infrastruktur kann nur gemeinsam gelingen. Dies gilt besonders, wenn Kosten im Blick behalten werden müssen, und es ein neues Sparpaket abzuwenden gilt.“

Das sagt die AfD:

„Die mit Abstand vorrangigste Aufgabe ist die zügige Durchführung des Baus des neuen Wasserwerks in Eckerde. Die bislang von interessierter Seite immer wieder betriebene Sabotage der Planung der Baumaßnahme ist ein Skandal. Das marode Wasserwerk in Eckerde kann jederzeit havarieren und die Wasserversorgung in Barsinghausen zumindest für einen Teil des Stadtgebiets ausfallen. Wasserrechte müssen in der Hand der Kommune verbleiben und dürfen in keinem Fall an Wasserkonzerne veräußert werden.“

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Das sagt die FDP:

„Die wichtigste politische Aufgabe des Rates ist es, eine Haushaltskonsolidierung zu vermeiden. Der Spagat zwischen Ausgaben und Einnahmen ist nicht mehr vertretbar. Im jetzigen Nachtragshaushalt klafft eine Defizitlücke von schon 5 Millionen Euro! Wir müssen mit unserem Geld effektiver und effizienter umgehen, um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden.“

Das sagt die UGW/Freie Wähler:

„Transparente, authentische und verbindliche Beschlüsse, deren Umsetzung endlich wieder zeitnah erfolgen müssen. Der Rat hat die Möglichkeiten, darüber zu ,wachen‘. Die Wilhelm-Stedler-Schule, die aufgrund unseres Engagements noch am alten Standort sein darf, braucht Sicherheit, dass die Verwaltung nicht mit einzieht. Die Grundschule muss ohne Publikumsverkehr Schule sein. Der Bau des neuen Wasserwerk muss dringend vorangetrieben werden, bevor das alte Werk versagt.“

Von Mirko Haendel