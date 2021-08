Barsinghausen

Die Menschen in Barsinghausen sind auf eine funktionierende Stadtverwaltung angewiesen, sei es bei der Ausstellung von Ausweisen und Pässen, der Organisation von Kinderbetreuung, der Jugendarbeit oder der Planung von Straßensanierungen. Ist die Stadtverwaltung in allen Bereichen gut aufgestellt, oder sehen die Parteien und Wählergruppen möglicherweise Verbesserungsbedarf?

Das sagt die CDU:

„Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind kompetent und zuverlässig. Die Rahmenbedingungen für die Stadtverwaltung müssen aber verbessert werden. Wir fordern mehr digitale Verwaltungsleistungen, um die Bearbeitung von Vorgängen zu beschleunigen und Kosten zu senken. Im Bürgerservice könnte die Ausgabe von Personaldokumenten automatisiert werden. Besonders in der Bauverwaltung müssen die Arbeitsabläufe und Strukturen überdacht und dadurch die Bearbeitung von Vorgängen beschleunigt werden.“

Das sagt die SPD:

„Gerade im letzten Jahr hat die Verwaltung gezeigt, wie sie ihren Bürgerservice umstellen kann, um diesen für die Bürger trotz Kontaktverboten aufrecht zu erhalten. Mittlerweile gibt es sogar eine Onlineterminvergabe. Die Onlinedienstleistungen müssen jetzt noch ausgebaut werden. Grundsätzlich müssen gute Nachwuchs- und Fachkräfte angeworben und die offenen Stellen besetzt werden. Besondere Herausforderungen stellen sich zum Beispiel in der Gebäudewirtschaft, beim Klimaschutz und der Straßenunterhaltung.“

Das sagen die Grünen:

„Wir brauchen (bundesweit) mehr Angebote, um die „Amtsgeschäfte“ des Alltags komplett online erledigen zu können. Gleichwohl muss auch die Möglichkeit bestehen, diese Dinge persönlich zu erledigen. Eine personelle Aufstockung im Bereich Grünflächenverwaltung ist nötig, um mehr Baumpflanzungen und Kontrollen von Festsetzungen in Bebauungsplänen – zum Beispiel Verbot von Schottergärten – durchsetzen zu können. Die Funktionalität der Internetseite für Kita-Anmeldungen wird mit allen Nutzenden-Gruppen überprüft.“

Das sagt die FDP:

„In der Stadtverwaltung sehen wir noch erheblichen Verbesserungsbedarf hinsichtlich Qualität, Bürgernähe und Digitalisierung. Verfahrensabwicklungen (Anträge und Genehmigungen) bedürfen noch eines Onlineservices. Corona hat die Defizite schonungslos aufgedeckt – auch in den Schulen! Wir begrüßen den Aufbau eines Servicecenters für die Behörden-Rufnummer 115 im Verbund mit der Regionsverwaltung. Weiterhin sehen wir viel Potenzial beim Ausbau Interkommunaler Zusammenarbeit.“

Bürgermeister Henning Schünhof ist als Chef im Rathaus zugleich für das Funktionieren der Stadtverwaltung verantwortlich. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Das sagt die AfD:

„Der allgemeine Dienstleistungsbereich der Stadt Barsinghausen ist gut aufgestellt. Der in der Stadtverwaltung spürbare Mangel an Fachleuten, zum Beispiel im Bau- und Finanzbereich, ist Auswirkung einer über Jahrzehnte verfehlten naturwissenschaftsfeindlichen Bildungspolitik, die Geschwätzwissenschaften ohne gesellschaftlichen Nutzen befördert, und macht Barsinghausen damit auch hier zum Leidtragenden bundes- und landespolitischer Fehlentscheidungen. Offene Stellen im Bauamt aus Mangel an Bauingenieuren belegen dies.“

Das sagt die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB):

„Wir haben in allen Bereichen tolles und engagiertes Personal. Durch unbesetzte Stellen kommt es jedoch immer wieder zu Engpässen, die sich in Servicequalität und Bearbeitungsverzögerung niederschlagen. Durch verstärkte Ausbildung, Qualifizierung und optimale Ausstattung mit Arbeitsmitteln bei guten Arbeitsbedingungen und Wertschätzung muss die Personalfluktuation reduziert werden.“

Das sagt die UWG/Freie Wähler:

„Die Personalmangelwirtschaft der vergangenen Jahre muss beendet werden. Der Kopf der Verwaltung ist im Verhältnis zu der leistenden Ebene überproportional aufgebläht und kostenintensiv. Das eigentliche Tagesgeschäft der Verwaltung und des Bürgerservice ist weiterhin eine sehr starke Mitarbeiterbelastung aufgrund fehlenden Personals.“

Von Andreas Kannegießer