Barsinghausen

Auf dem Weg zur Einhaltung der selbst gesteckten Klimaziele und zu einer klimaneutralen Gesellschaft halten viele Experten den Bau von Windrädern zur Erzeugung von Energie für ein probates Mittel. Ein großer Nachteil: Die Windräder machen unsere Landschaft nicht gerade schöner. Sollten also im Barsinghäuser Stadtgebiet neue Anlagen errichtet werden? Und wo würden sie womöglich am wenigsten stören?

Das sagt die CDU:

„Es muss um alle regenerativen Energien gehen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Vorrangflächen für Windenergie auszuweisen. Die werden wir im Konsens mit den Bürgerinnen und Bürgern umsetzen. Es gilt, geeignete Flächen zu entwickeln, der Flächennutzungsplan Wind wird gerade erarbeitet. Bei der Entwicklung sind Aspekte wie Abstände zur Wohnbebauung und Grundwasserschutz sehr wichtig. Bei der Höhe der modernen Anlagen halten wir einen Abstand von mindestens 1000 Metern zur Wohnbebauung für notwendig.“

Das sagt die SPD:

„Barsinghausen muss seinen Anteil zur Schaffung von Windenergie beitragen. Dieser Prozess muss gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern unter Berücksichtigung des Grundwasser-, Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zur Wohnbebauung stattfinden. Konkrete Standorte können erst nach Abschluss des in der Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans benannt werden. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz müssen bei der Entscheidung beachtet werden.“

Lesen Sie auch Alle Berichte zur Wahl in Barsinghausen

Das sagen die Grünen:

„Wir brauchen in Barsinghausen für eine erfolgreiche Energiewende deutlich mehr Windenergie, zumal wir energieintensive Unternehmen in der Stadt haben. Der neue Windenergieerlass und die Lockerungen für das Repowering bieten Chancen, die Windstromerzeugung zu erhöhen. Denkbar sind auch Anlagen, die die Stadtwerke oder Bürgerinnen und Bürger betreiben – für eine regionale, saubere und sichere Energieversorgung. Infrage kommen Flächen, auf denen die Auflagen eingehalten werden, wie zum Beispiel an der A 2.“

Das sagt die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB):

„Die Stadt Barsinghausen hat die Ausweisung von Vorrangflächen für die Windenergie durch die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans in die eigene Hand genommen. Abstandsgebote zur Wohnbebauung spielen dabei wie der Grundwasser- und Landschaftsschutz eine große Rolle. Dies begrüßen wir. Wir werden uns den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung, in die auch Kinder und Jugendliche besonders einbezogen werden sollen, anschließen.“

Das sagt die AfD:

„Die Nutzung der Windkraft zur Stromerzeugung destabilisiert das Stromnetz und führt zu erhöhten Kosten beim Verbraucher durch Umlage von Subventionierung z.B. von Windkraftanlagen. Durch diese Anlagen werden zudem tonnenweise Insekten getötet und dies wird aus ideologischen Gründen dem Pflanzenschutz durch unsere Bauern untergeschoben. Die Nutzung der Windkraft ist umgehend zu beenden. Gleiches gilt für Fotovoltaikanlagen, deren Herstellung zu gewaltigen Umweltschäden in den rohstoffliefernden Ländern führt.“

Das sagt die FDP:

„Unsere bisherigen Planungen in der Stadt haben fast keine geeigneten Flächen aufzeigen können. Wir sind dagegen, Abstände zur Wohnbebauung zu verringern! Falls das Land Niedersachsen seine Haltung zum Thema Wald/Waldrand/Windenergieanlagen – wie schon in anderen Bundesländern geschehen – ändern sollte, gäbe es wohl neue Ansätze in Barsinghausen. Aber so lange steht unser NEIN!“

Das sagt die UWG/Freie Wähler:

„Windenergie ist ein absolutes No-Go – ein ökonomisch und ökologisch unerträglicher Unfug!“

Von Mirko Haendel