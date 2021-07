Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen hat vor rund zehn Jahren eine harte Haushaltskonsolidierung mit Sparbemühungen in allen Bereichen begonnen. Der mit dem Land abgeschlossene Zukunftsvertrag war eine Erfolgsgeschichte: Binnen weniger Jahre hat die Stadt hohe Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet und Rücklagen in zweistelliger Millionenhöhe bilden können. Doch nun brechen Einnahmen im großen Stil weg, zugleich hat sich die Stadt ein ehrgeiziges Investitionsprogramm vor allem für den Schulbau vorgenommen. Ist nun die Rückkehr zu einer strikten Sparpolitik notwendig?

Das sagt die SPD:

„Corona hat uns auch finanziell auf allen Ebenen vor besondere Herausforderungen gestellt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Entwicklung der Finanzlage der Stadt noch nicht absehbar. Festzustellen ist aber, dass die Steuereinnahmen gegenwärtig stark rückläufig sind. Die Entwicklung in den nächsten zwei bis drei Jahren ist maßgeblich dafür, ob eine weitere Haushaltskonsolidierung notwendig wird. An den geplanten Investitionen der Stadt, zum Beispiel in die Schulen und die Gemeindestraßen, halten wir jedoch fest.“

Das sagt die CDU:

„Solide Finanzen schaffen Entwicklungsspielräume für die Zukunft. Zwar wird sich der Haushalt 2021 nicht ausgleichen lassen, der Spielraum für Kredite wurde in den letzten Jahren erarbeitet. Wir stehen zu einer soliden Finanzpolitik ohne Schulden zu Lasten künftiger Generationen, für sachgerechte und solide Gegenfinanzierungen aller Ausgaben sowie für notwendige Zukunftsinvestitionen. Dazu gehört auch, dass alle städtischen freiwilligen Aufgaben auf den Prüfstand kommen müssen und neu bewertet werden.“

Lesen Sie auch Alles was Sie zur Kommunalwahl in Barsinghausen wissen müssen

Das sagen die Grünen:

„Wir müssen weiter gezielt in Bildung, Klimaschutz und in notwendige Infrastruktur investieren. Sparen ist kein Selbstzweck. Die Gewerbesteuereinnahmen sind in ,normalen’ Zeiten sehr auskömmlich. Die Investitionsprogramme von Bund und Land zum Beispiel für Klimaschutz, Digitalisierung, Radverkehr und Innenstadtentwicklung ermöglichen Zukunftsinvestitionen ohne zusätzliche Neuverschuldung.“

Das sagt die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB):

„Nein, unsere soziale Infrastruktur, Sport und Kultur könnten das nicht verkraften – wir müssen Maß halten und planvoll vorgehen. Die Schulprojekte Wilhelm-Stedler-Schule und Am Spalterhals stellen Großprojekte dar, die für uns Motor für eine Gesamtkonzeption unserer Schulen als zentrale Zukunftsinitiative sind. Es muss ein konsequentes Kostencontrolling verfolgt werden, um auch Investitionen an anderen Schulen, den Neubau und die Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern sowie die Sanierung der Straßen zu realisieren.“

Das sagt die UWG/Freie Wähler:

„Hier von Haushaltskonsolidierung zu sprechen, ist eher eine Verhöhnung! Barsinghausen wurde regelrecht kaputt gespart – eine Vorgehensweise, wie ein drittklassiger Unternehmensberater vorgehen würde. Im weiteren ist die zu erwartende desaströse Finanzlage der Corona-Lage geschuldet. Hier müssen der Bund und das Land deutlich nachsteuern, um die Kommunen zu entlasten.“

Das sagt die FDP:

„Leider hat der Rat der Stadt in den letzten vier Jahren aus dem Vollen heraus nicht immer sinnvolle Ausgaben getätigt! Pandemiebedingte Folgen haben die sich abzeichnende finanzielle Abwärtsspirale verschärft. Die jetzt schon beschlossenen Investitionsvorhaben von circa 100 Millionen Euro werden den Ergebnishaushalt wegen der Kredite neben den Zinsen mit circa 2 Millionen Euro Abschreibungen belasten. Dazu kommt noch ein Defizit von 5 Millionen Euro im Jahr 2021. Ja, wir müssen sparen.“

Das sagt die AfD:

„Die fatale Corona-Politik der Bundesregierung mit Blockierung des Wirtschaftslebens führt zu einer Deindustrialisierung Deutschlands und schlägt auf die Kommunen voll durch. Es ist zu erwarten, dass sich geplante Investitionen (zum Beispiel Schulzentrum Am Spalterhals) aufgrund von Materialknappheit deutlich verteuern werden. Und es ist zu befürchten, dass Baumaßnahmen auf Eis gelegt werden müssen. Der Haushalt der Stadt ist von der finanziellen Belastung durch ideologische Klima-Projekte zu entlasten.“

Von Andreas Kannegießer