Im Wahlkampf hat Stephanie Harms dem Herausforderer Marlo Kratzke einen vielleicht zu großen Vorsprung gelassen, meint Uwe Kranz in seinem Kommentar.

Bürgermeisterwahl in Ronnenberg

Bürgermeisterwahl in Ronnenberg - Kommentar zur bevorstehenden Stichwahl: Harms muss aufholen

Bürgermeisterwahl in Ronnenberg - Kommentar zur bevorstehenden Stichwahl: Harms muss aufholen