Barsinghausen

Das Vereinsheim des Schwimmclubs Barsinghausen (SCB) am Nachtigallweg soll in einen Kindergarten umgebaut werden. Dafür hat sich auch der Sozialausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig ausgesprochen. Zu diesem Zweck soll die Stadt Barsinghausen das SCB-Gebäude gegen die Zahlung einer einm...