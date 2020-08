Kirchenkreis Ronnenberg lädt zu Wochen der Diakonie ein  

Ronnenberg/Barsinghausen

Landesweit findet in der ersten Septemberwoche die Woche der Diakonie statt. An dieser Aktion beteiligt sich auch der Kirchenkreis Ronnenberg, allerdings sind es hier die „Wochen der Diakonie“.

Los geht es am Dienstag, 1. September, mit einer Veranstaltung vom Leseclub in Empelde. Eingeladen wird darüber hinaus zur Geburtstagsfeier im DiakonieLädchen an der Nenndorfer Straße in Empelde am Donnerstag, 3. September, von 10 bis 13 Uhr.

Der Diakonieverband Hannover Land gestaltet am 6. September seinen Eröffnungsgottesdienst in der Mariengemeinde in Barsinghausen. Eine offene Tür bietet der Hospizdienst Aufgefangen am 9. September von 13 bis 17 Uhr im Lebenshaus in der Hinterkampstraße 14 in Barsinghausen. Das DiakonieLädchen Kids lädt zum Herbstfest am Donnerstag, 10. September, von 15 bis 17 Uhr in die Ronnenberger Straße 22 ein. Konfirmanden und Ehrenamtliche bitten die Einkaufenden einen Teil mehr einzukaufen für den offenen Mittagstisch am 19. September von 11 bis 14 Uhr an der Berliner Straße in Empelde.

Theaterstück „Seestern in Tirol “ wird aufgeführt

Das Projekt „Bin da!“ richtet gemeinsam mit dem Familienzentrum ein Picknick mit Babys am 23. September von 9.30 bis 11 Uhr an der Haller Straße 3 aus. Am 24. September wird in der Mariengemeinde in Barsinghausen das Theaterstück „Seestern in Tirol“ gespielt. Bereits ab 25. August bis zum 25. September werden Bilder, gemalt von Kindern und Jugendlichen aus der Trauergruppe Fuchsbau, in der Stadtsparkasse in Barsinghausen ausgestellt.

Da Veranstaltungen unter Vorbehalt stehen, können alle Interessierten auch an einem Quiz über die Diakonie im Kirchenkreis teilnehmen und attraktive Preise gewinnen. Das Quiz findet sich auch auf der Homepage des Kirchenkreises www.kirchenkreis-ronnenberg.de. Dort findet sich ebenso der Flyer zu den Wochen der Diakonie im Kirchenkreis Ronnenberg.

Von Dirk Wirausky