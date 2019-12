Kirchdorf

Zwei unbekannte Männer haben am späten Freitagabend einen Kiosk an der Stoppstraße am Kirchdorfer S-Bahn-Haltepunkt überfallen und Geld erbeutet. Nach Mitteilung der Polizei hatten die beiden maskierten Räuber gegen 21.50 Uhr den Verkaufsraum betreten, in dem sich zu dieser Zeit der 42-jährige Kioskbetreiber alleine aufhielt. Die Männer bedrohten den 42-Jährigen mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Geld. Der Kioskbesitzer kam der Forderung nach und händigte den beiden Maskierten Bargeld aus. Die Räuber flüchteten aus dem Kiosk und verschwanden in unbekannte Richtung. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Eine Fahndung nach den Räubern blieb erfolglos. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Einer der Räuber soll etwa 1,75 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und hager sein. Er sprach hochdeutsch und war bei dem Überfall dunkel gekleidet. Sein Komplize ist laut Polizei etwa zehn Zentimeter kleiner und ebenfalls etwa 25 Jahre alt. Auch dieser Räuber war dunkel gekleidet. Hinweise zu den Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter Telefon (0511) 109-5555 entgegen.

Von Andreas Kannegießer