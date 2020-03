Die Stadt Barsinghausen hat mit Unterstützung der Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative (BBI) ein neues Wartehäuschen an der Bushaltestelle am Nienstedter Pass aufgestellt. Bürgermeister Marc Lahmann bemängelt in diesem Zusammenhang, dass Linienbusse den Nienstedter Pass an den Wochenenden nicht mehr anfahren.