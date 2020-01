Neue Krippe Kirchelino soll im Spätherbst fertig sein

Kirchdorf

Auf einem Grundstück unweit des Kirchdorfer S-Bahn-Haltepunktes an der Egestorfer Straße haben die Bauarbeiten für die neue Kinderkrippe Kirchelino begonnen. Die Betreuungseinrichtung für 15 Jungen und Mädchen wird nach der Fertigstellung vom Kreisverband Hannover-Land/ Schaumburg des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) übernommen und betrieben. Am Freitag haben Vertreter des ASB, der Stadt Barsinghausen, der beteiligten Firmen sowie Investor Torsten Schneider die symbolische Grundsteinlegung für das Projekt gefeiert.

Die neue Krippe entsteht auf einem ehemaligen Brachgelände zwischen Egestorfer Straße und der S-Bahn-Trasse. Direkt nebenan lässt Architekt Schneider vom Barsinghäuser Ingenieurbüro Dörger-Löscher-Schneider zwei Wohnhäuser bauen. Auch beim Bau der Krippe tritt Schneider als Bauherr auf. Direkt nach Fertigstellung der Einrichtung wird der ASB die neue Krippe samt Grundstück vom Investor kaufen. Die Samariter wiederum haben bereits einen Betreibervertrag mit der Stadt Barsinghausen abgeschlossen, der zunächst für zehn Jahre gültig ist.

Metallkapsel mit Kleingeld im ersten Mauerstein

Bei der Grundsteinlegung legten Schneider, ASB-Kreisverbandsgeschäftsführer Jens Meier und der Erste Stadtrat Thomas Wolf eine Metallkapsel in den ersten auf die Fundamentplatte gesetzten Mauerstein ein. In der Kapsel befinden sich unter anderem Kleingeld, Tageszeitungen, Baupläne und eine Kopie des Betreibervertrages.

ASB-Chef Meier sprach von einem „wichtigen Moment“ für alle Kinder und deren Eltern, die auf einen Betreuungsplatz warten. Die allgemeine Geburtenrate habe zuletzt überraschend stark zugelegt. „Das stellt uns alle vor Herausforderungen“, sagte Meier. Das „ambitionierte Ziel“ sei es, die neue Krippe im Spätherbst dieses Jahres in Betrieb zu nehmen.

Krippe kostet 650.000 Euro

Das Investitionsvolumen des ASB für den Kauf der Krippe bezifferte Meier auf rund 650.000 Euro. Gut 400.000 Euro davon muss die Hilfsorganisation selbst aufbringen, der Rest ist über Zuschüsse des Landes Niedersachsen und der Region Hannover abgedeckt. Die Samariter haben bereits Erfahrung mit dem Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen: Die Krippe Kirchelino wird nach Meiers Worten die siebte Einrichtung im Kreisverband unter ASB-Regie sein, eine achte ist bereits geplant. „Kinderbetreuung gehört schon seit der Gründung des ASB zu unseren Kernaufgaben“, betonte Meier.

So soll die Krippe Kirchelino nach der Fertigstellung aussehen. Quelle: Andreas Kannegießer

Der Erste Stadtrat Wolf erinnerte daran, dass die Stadtverwaltung die Krippe Kirchelino bereits 2017 in den Bedarfsplan aufgenommen habe – als Teil der Initiative für mehr Kinderbetreuung in Barsinghausen (InKiB). „Seither hat uns die Entwicklung überrollt“, sagte Wolf und verwies auf den nachgeschobenen Kita-Nothilfeplan, mit dem in den nächsten Monaten rund 250 dringend benötigte zusätzliche Kinderbetreuungsplätze in Barsinghausen geschaffen werden sollen.

Die Krippe Kirchelino wird ein zweigeschossiges, massiv gemauertes Gebäude mit einem flach geneigten Walmdach und rund 200 Quadratmeter Nutzfläche. Nach Meiers Worten sollen nach der Fertigstellung drei pädagogische Betreuungskräfte in der Krippe arbeiten. „Die erste Mitarbeiterin haben wir schon eingestellt“, berichtete der Kreisgeschäftsführer.

