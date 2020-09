Kirchdorf

An diesem Zeitplan kann sich die Barsinghäuser Stadtverwaltung ein Beispiel für eigene Bauvorhaben nehmen: Nur rund sieben Monate nach der Grundsteinlegung ist zum Monatsbeginn die neue Kinderkrippe Kirchelino an der Egestorfer Straße nahe des Kirchdorfer S-Bahn-Haltepunkts in Betrieb gegangen. Das Gebäude ist von dem Barsinghäuser Investor Torsten Schneider errichtet und nach der Fertigstellung an den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) übertragen worden. Die Hilfsorganisation ist nun nicht nur Eigentümerin der Immobilie, sondern auch Betreiberin der Betreuungseinrichtung.

ASB dankt für Vertrauen

Bei der offiziellen Eröffnung der Einrichtung gab es großes Lob für den reibungslosen Bauablauf. „Wir können hier jetzt gut loslegen“, sagte ASB-Kreisverbandsgeschäftsführer Jens Meier. Den Gesamtaufwand für den Arbeiter-Samariter-Bund bezifferte er auf rund 675.000 Euro. Allerdings erhält die Hilfsorganisation rund 250.000 Euro an Zuschüssen vom Land und der Region Hannover. Die Betriebskosten der Einrichtung sind über die Zuwendungen der Stadt Barsinghausen abgedeckt. Meier bedankte sich bei der Stadtverwaltung für das Vertrauen, das die Kommune dem ASB und dessen Kinderbetreuungskompetenz entgegenbringe.

Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes können 15 Krippenkinder betreut werden. Am ersten Betriebstag seien bereits sechs Jungen und Mädchen da gewesen, berichtete die Leiterin der Einrichtung, Sarah Krügel. „Wir freuen uns riesig, dass es endlich losgeht“, sagte sie. Krügel bildet gemeinsam mit ihren Kolleginnen Lisa Jung, Daniela Schröder und Tanja Kiene das vierköpfige Mitarbeiterinnenteam der Krippe. In Zukunft könnten in dem Gebäude noch weitere Jungen und Mädchen betreut werden: ASB-Chef Meier und der Erste Stadtrat Thomas Wolf bestätigten Pläne, im Obergeschoss des neuen Hauses zusätzlich eine kleine Betreuungsgruppe mit zehn Kindergartenkindern unterzubringen.

In dem neuen Kirchelino-Gebäude werden im Erdgeschoss 15 Krippenkinder betreut. Ins Obergeschoss könnte später eine kleine Kindergartengruppe einziehen. Quelle: Andreas Kannegießer

Mehrere weitere Betreuungseinrichtungen folgen

Der stellvertretende Bürgermeister Max Matthiesen ( CDU) wies bei der Eröffnung darauf hin, dass der Startschuss in der Krippe Kirchelino den Auftakt bilde für die Eröffnung einer ganzen Reihe weiterer neuer Kinderbetreuungseinrichtungen, die die Stadt Barsinghausen im Zuge ihres Kita-Nothilfeplanes und der Initiative für mehr Kinderbetreuung derzeit schaffe. „Das ist eine gewaltige Leistung“, sagte Matthiesen.

Als „vorbildlich“ lobte der stellvertretende Bürgermeister den Personalschlüssel in der neuen Krippe mit insgesamt dreieinhalb Stellen für Erzieherinnen und Sozialassistentinnen. Die jeweils etwa zur Hälfte von der Stadt und dem Land getragenen Personalkosten seien zwar hoch. „Aber das lohnt sich“, meinte Matthiesen. „Kinder machen unsere Zukunft aus.“

Verwaltung ist „ein bisschen neidisch“

Der Erste Stadtrat Wolf erinnerte daran, dass erst vor rund einem Jahr mit den ersten Planungen für die Krippe Kirchelino begonnen worden sei. Ein „bisschen neidisch“ sei die Stadt schon, dass Planung und Bauausführung so schnell vorangekommen seien. „Das ist ein Vorbild für uns im öffentlichen Dienst.“ Zufrieden äußerte sich Wolf auch, weil es keine Probleme bei der Besetzung der Stellen in der neuen Einrichtung gegeben habe, obwohl Erzieherinnen und Sozialassistentinnen landesweit von allen Betreuungsträgern händeringend gesucht werden. „Ich bin froh, dass das geklappt hat“, sagte der Erste Stadtrat.

Von Andreas Kannegießer