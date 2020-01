Neue Impulse für die starke Nachwuchsförderung

Kirchdorf

Stark aufgestellt fühlt sich die Ortsfeuerwehr Kirchdorf im Nachwuchsbereich mit jeweils 13 jungen Mitgliedern in der Kinder- und in der Jugendfeuerwehr. Zusätzliche Impulse wollen die neue Jugendwartin Denise Heydorn und ihr ebenfalls in der Jahresversammlung am Sonnabend neu gewählter Stellvertreter Lars Weinberg geben, um an die erfolgreiche Arbeit ihrer Vorgänger Markus Plackner und Tobias Hielscher anknüpfen zu können.

Henning Meyer (hinten von links), Dieter Engelke und Helmut Voshage zeichnen die treuen Mitglieder Hans Wullkopf (vorne von links, 63 Jahre), Heinrich Matthies (65 Jahre) und Willi Meinecke (60 Jahre) aus. Quelle: Frank Hermann

Plackner verwies in seiner Rückschau auf die wichtige Bedeutung der Nachwuchsförderung für eine funktionierende Ortsfeuerwehr. Während seiner 15-jährigen Tätigkeit sei jedes Jahr im Schnitt ein Jugendlicher in die Einsatzabteilung gewechselt. „Und elf ehemalige Jugendfeuerwehrleute aus dieser Zeit sind immer noch aktiv dabei“, sagte der scheidende Jugendwart.

Frühes Angebot für Kinder

Im Vorjahr wechselten vier Jungen und Mädchen aus der Kinder- in die Jugendfeuerwehr, außerdem gab es einen Neueintritt. Auch dieses frühe Angebot für Kinder ab sechs Jahren sowie der spätere Übergang zu den älteren Kinder ab zehn Jahren seien ein wichtiger Aspekt für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Für die beste Dienstbeteiligung bei den Jugendlichen mit 38 von 43 Diensten im Vorjahr hat sich Luca Maaß den Wullkopf-Pokal verdient. Knapp dahinter belegte Manuela Bax mit 35 von 43 Diensten den zweiten Platz und erhielt ebenfalls einen Pokal.

Mitgliederzahl sinkt

Ortsbrandmeister Henning Meyer berichtete in der Jahresversammlung von einem leichten Rückgang der Mitgliederzahl in der Kirchdorfer Feuerwehr von 482 auf 477 – bei 20 Neuaufnahmen und 18 Austritten sowie sieben Todesfällen. Kirchdorf hat 41 aktive Feuerwehrleute, die 2019 zu insgesamt 53 Einsätzen mit 15 Bränden und 14 technischen Hilfeleistungen ausrücken mussten.

„Wir ergänzen uns im Löschbezirk sehr gut mit den benachbarten Feuerwehren aus Egestorf und Langreder. Und die Zusammenarbeit mit der Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen ist ebenfalls vorbildlich“, erläuterte Meyer.

Zum Feuerwehrmann ernannt: Dietrich Gertje (Mitte) mit Ortsbrandmeister Henning Meyer und Stadtbrandmeister Dieter Engelke. Quelle: Frank Hermann

Gemeinsam mit Stadtbrandmeister Dieter Engelke zeichneten der Ortsbrandmeister und dessen Stellvertreter Helmut Voshage drei treue Mitglieder der Ortsfeuerwehr Kirchdorf aus: Ehrenbrandmeister Heinrich Matthies für 65 Jahre, Hans Wullkopf für 63 Jahre sowie Willi Meinecke für 60 Jahre. Außerdem wurde Dietrich Gertje zum Feuerwehrmann ernannt.

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf feiert ihr 95-jähriges Bestehen mit einem großen Zeltfest vom 11. bis 13. September.

Von Frank Hermann