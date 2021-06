Kirchdorf

Großer Tag für 65 Schülerinnen und Schüler aus den drei Abschlussklassen der Lisa-Tetzner-Schule (LTS): In einem kleinen Festakt haben die Jugendlichen am Freitag ihre Abschlusszeugnisse bekommen und sich von der Oberschule verabschiedet. Sinkende Corona-Inzidenzzahlen ermöglichten eine kurzfristig organisierte Feier mit begrenzter Besucherzahl in der Aula des Schulzentrums Am Spalterhals.

Herausfordernde (Schul-)Zeit

Hinter den erfolgreichen Zehntklässlern liegt nach Angaben von LTS-Leiter Markus Vehrenkamp eine besonders herausfordernde (Schul-)Zeit unter Corona-Bedingungen – mit Kontakten zumeist über digitale Kanäle. „Darum könnt ihr auf das Ergebnis besonders stolz sein“, betonte Vehrenkamp an die Jugendlichen gerichtet.

Immerhin verlassen alle 65 Zehnklässler die LTS mit einem Abschlusszeugnis: Dazu gehören 26 erweiterte Abschlüsse in der Sekundarstufe I, die zum Wechsel auf eine gymnasiale Oberstufe berechtigen. Außerdem überreichten die Klassenlehrer den Jugendlichen 25 Realschul- sowie 14 Hauptschulabschlüsse.

Bye bye: Die Klasse 10c verabschiedet sich von der Lisa-Tetzner-Oberschule. Quelle: Frank Hermann

Sowohl Schüler und Lehrerkollegium als auch der kleine Kreis von Freunden, Verwandten und Bekannten haben die Möglichkeit einer gemeinsamen Feier in den Zeiten von Corona genossen. „Es ist schön, dass so etwas nach langer Zeit mal wieder möglich ist. Wenn auch mit starken Einschränkungen“, sagte LTS-Lehrer Delice Njofang am Rande des von Till Steffens moderierten Festaktes.

Live-Auftritte nicht möglich

Live-Auftritte mit Gesang und Tanz auf der Bühne seien weiterhin nicht gestattet. Stattdessen zeigte das LTS-Kollegium einen Zusammenschnitt mehrerer Videosequenzen mit Glückwünschen und Grüßen der Lehrerinnen und Lehrer an die Zehntklässler. Zudem gab es einen witzig-originellen Videobeitrag, der typisches Schülerverhalten überspitzt aufs Korn nahm – zum Beispiel penetrante Zuspätkommer, Abschreiber, Schnorrer und Notenfeilscher. Manche Schülerinnen und Schüler dürften sich in dieser humorvollen Charakterisierung wiedererkannt haben.

Umgekehrt steuerte auch die Klasse 10c ein eigenproduziertes Abschiedsvideo zur Entlassungsfeier bei. Darüber hinaus gaben die Schüler und Lehrer aus den drei Abschlussklassen einen zum Teil sehr persönlichen Rückblick auf die vergangenen sechs Jahre an der LTS, als damals 41 Jungen und Mädchen aus den Grundschulen in den neuen fünften Jahrgang der Lisa-Tetzner-Schule wechselten.

Ein wichtiger Lebensraum

„Schule war für euch in dieser Zeit hoffentlich nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein wichtiger Lebensraum mit vielen neuen Erfahrungen und vielen neuen Freunden“, sagte der Schulleiter und rief dazu auf, mit Zuversicht und Optimismus auf die bevorstehenden Veränderungen in einem neuen Lebensabschnitt zu schauen.

Von Frank Hermann