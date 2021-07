Kirchdorf

Zwei Unterrichtsprojekte des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) für den zehnten und elften Jahrgang befassen sich kurz vor den Sommerferien mit dem Thema Rassismus. Während die Politiklehrkräfte Theresa Bechtel und Söhnke Post ein didaktisches Konzept für die elften Klassen entwickelt haben, kooperiert das HAG bei dem Projekt für die zehnten Klassen mit der Volkshochschule (VHS) Calenberger Land.

Schule ist ein Abbild der Gesellschaft

Mit den Projekttagen reagiert das Gymnasium laut Politiklehrer Post auf Entwicklungen, die Rassismus im Alltag begünstigen. „Das ist ein Problem innerhalb unserer Gesellschaft, und Schule ist ein Abbild dieser Gesellschaft. Darum wollen wir jetzt die Chance nutzen, positiv einzuwirken und die Schüler auf strukturellen Rassismus im Alltag aufmerksam zu machen, ohne dabei zu moralisieren“, erläutert Post.

Als Beispiel nennt der Pädagoge unter anderem die Frage „Wo kommst Du wirklich her?“ oder das sogenannte Black-Facing, das koloniale Vorstellungen vermittele. Zu den Zielen der Projekttage gehöre es, die Perspektiven von Betroffenen zu übernehmen und den diskriminierenden Ansatz von Alltagsrassismus zu erkennen. „Unsere Schüler sollen eine eigene Sensibilität entwickeln“, betont Post.

Für Aaliyah aus dem elften Jahrgang ist es „eine gute Sache, dieses Projekt an der Schule zu machen“. Es sei wichtig, bei Diskriminierungen und rassistischen Äußerungen den Mund aufzumachen und Position zu beziehen. Aber manchmal verstecke sich der strukturelle Rassismus auch hinter unbedachten Bemerkungen wie eben etwa der Frage „Wo kommst Du wirklich her?“.

Betroffene zu Wort kommen lassen

Solche Sätze seien vielleicht nicht böse gemeint, „doch man weiß auch nicht, wie es bei den betroffenen Menschen ankommt“, sagt Aaliyah. „Darum wäre es für das gut, auch Betroffene zu Wort kommen zu lassen.“

Nach Ansicht von Post sollten die Rassismus-Projekttage dauerhafter Bestandteil des Politikunterrichts am HAG werden. Schulleiterin Silvia Bethe will zunächst abwarten, wie sich die Projekte bewähren. „Sicher ist aber, das wir das, was sich bewährt, weiterführen werden“, kündigte Bethe an.

Immerhin trage das Gymnasiums seit rund einem Jahr das Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Dieses Siegel stehe erst am Beginn der pädagogischen Arbeit. „Es ist ein Maßstab, an dem wir uns messen lassen, und ein Versprechen, auf das sich jeder und jede bei uns berufen kann“, erläutert die Schulleiterin.

