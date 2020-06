Fünftklässler wollen zurück in die Schule

Die Schüler aus den jüngsten Jahrgängen des Barsinghäuser Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) kehren erst am 15. Juni wieder zum Präsenzunterricht in die Schule zurück. Solange behelfen sich zum Beispiel die Kinder und Lehrer aus der Klasse 5e mit regelmäßigen Videokonferenzen. Die Jungen und Mädchen wollen zurück in die Schule – und vermissen besonders eines.