Kirchdorf

Eine ausschweifende nächtliche Feier einer Gruppe Jugendlicher hat am frühen Freitagmorgen zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Kirchdorf geführt. Die feiernden Jugendlichen hatten auf dem Sportplatz der Kirchdorfer Grundschule etliche Europaletten zu einem großen Lagerfeuer in Brand gesteckt. Die zunächst alarmierte Polizei forderte gegen 0.35 Uhr die Kirchdorfer Feuerwehr zum Ablöschen des Lagerfeuers an. Die Feuerwehr löschte den Palettenstapel mittels eines C-Rohrs ab. Im Einsatz waren 15 Feuerwehrleute aus Kirchdorf bis etwa 1.30 Uhr.

Von Andreas Kannegießer