Starker Beginn für die 33. Feriensportwochen (Fespowo): Mehr als 80 Jungen und Mädchen haben am Montag in verschiedenen Altersgruppen an diesem sportlichen Ferienprogramm der Stadtjugendpflege teilgenommen. Zuvor hatten Bürgermeister Marc Lahmann sowie die beiden Hauptorganisatorinnen Celine Homeyer und Melissa Beute die Fespowo in den Sporthallen Am Spalterhals eröffnet.

Mit dem großen Zuspruch am ersten Tag zeigten sich die beiden jungen Leiterinnen überaus zufrieden. „Das ist ein gutes Ergebnis. Zuletzt lagen wir zum Auftakt immer knapp darunter“, sagte Celine Homeyer, die auf ein junges Helferteam von 16 ehrenamtlichen Betreuern zurückgreifen kann.

Abwechslungsreiches Programm

Zwei Wochen lang bietet das Fespowo-Team für Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit verschiedenen Sportarten an – von Fuß- und Handball über Turnen, Trampolin und Klettern bis zum Wing Tsun und Schwimmen. „Als echte Höhepunkte gibt es in diesem Jahr auch Inliner, Kanupolo, eine Fahradtour sowie zum ersten Mal ein Reitangebot auf dem Pferdehof in Langreder“, kündigte Homeyer an.

Thilo (links, 11) und Elias (10) sowie Thomas Weber aus Bantorf studieren gemeinsam das Fespowo-Programm. Quelle: Frank Hermann

Als Neuheit gehört in diesem Sommer auch die sogenannte Game-Time zum Programm: Dabei dürfen die Kinder eigene Spielvorschläge machen – und sich mit ihren Ideen gegenseitig überraschen. Zwischendurch gibt es vitaminreiche Kost an einem Obst- und Gemüsetisch.

16 ehrenamtliche Helfer

Um die Betreuung kümmern sich 16 ehrenamtliche Helfer, die sich sowohl in den verschiedenen Sportarten als auch im Umgang mit Kinder und Jugendlichen gut auskennen. „Viele Helfer sind schon zum wiederholten Mal dabei, aber wir sprechen auch immer wieder neue Leute an. Dazu gehören unter anderem Lehramtsstudenten und Erzieher, also echte Fachleute“, betonte die Fespowo-Leiterin.

Bürgermeister Marc Lahmann würdigte bei der Fespowo-Eröffnung dieses ehrenamtlichen Einsatz. Ohne diese freiwillige Unterstützung vieler Helfer seien die Feriensportwochen in ihrer Vielfalt kaum denkbar.

Bürgermeister Marc Lahmann (von rechts) eröffnet gemeinsam mit Celine Homeyer und Melissa Beute die 33. Feriensportwochen. Quelle: Frank Hermann

Zu den Teilnehmern am ersten Fespowo-Tag gehörten unter anderem der elfjährige Thilo und dessen gleichaltriger Freund Elis aus Bantorf. Die beiden Jungs haben auch in den Vorjahren regelmäßig mitgemacht, um unterschiedliche Sportarten kennenzulernen. Favorisiert seien jedoch ganz klar die Angebote im Fuß- und Handball: Die jungen Sportler spielen zusammen Fußball im VSV Hohenbostel und Handball im HVB Barsinghausen.

Täglich von 9 bis 15 Uhr

Das Fespowo-Programm dauert montags bis freitags jeweils von 9 bis 15 Uhr. Zudem gibt es eine Frühbetreuung ab 8 Uhr für die Kinder berufstätiger Eltern. Die Teilnehmer treffen sich jeweils zu Beginn des Tages in der großen Sporthalle Am Spalterhals. Die Kosten betragen 7 Euro pro Tag und 26 Euro für eine ganze Woche. Anmeldungen sind online unter www.ferienpass-barsinghausen.de sowie direkt vor Ort möglich.

Von Frank Hermann