Zum ersten offenen Ehemaligentreffen des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) kommen nahezu 150 frühere Schüler aus den bislang 45 Abiturjahrgängen in das Schulzentrum Am Spalterhals. Nach der gelungenen Premiere soll es diese Treffen ehemaliger Schüler und Lehrer künftig alle zwei Jahre am Sonnabend vor Weihnachten geben.