Kirchdorf - Feriensportwochen: Leitung steht vor einem Wechsel Mit rund 100 Kindern hat am Montag die zweite Halbzeit der Feriensportwochen begonnen, nachdem an den fünf Tagen der ersten Wochen jeweils zwischen 70 und 90 Kinder teilgenommen haben. Für 2020 steht eine Änderung fest, denn Celine Homeyer und Melissa Beute geben die Leitung ab.

Gesichert an einem Seil und unterstützt von den Betreuern klettern die Kinder an der Wand in die Höhe. Quelle: Frank Hermann