Kirchdorf

Mehr als zehn Jahre nach dem Auszug des TSV Kirchdorf steht das alte Sportheim immer noch als leere Ruine auf dem ehemaligen Sportgelände am Rande des Neubaugebietes Unterm Kirchwege. Allerdings scheint jetzt Bewegung in das Projekt zu kommen, denn nach Angaben der Stadt Barsinghausen liegt ein Bauantrag des Eigentümers zur Prüfung in der Verwaltung vor. Was auf dem Gelände entstehen soll – darüber schweigt sich die Stadt jedoch aus.

Zeit des Verfalls endet

Fest steht: Der Eigentümer „will mit dem Gebäude etwas machen und es nicht in dem jetzigen Zustand lassen“, erläutert Stadtsprecher Benjamin Schrader. Damit scheint die Zeit des jahrelangen Leerstandes und Verfalls des ehemaligen TSV-Sportheimes zu enden. Das rund 1150 Quadratmeter große Grundstück am Ostrand des Baugebietes zwischen Clara-Schumann-Weg, Paul-Lincke-Straße und der Straße Am Sportplatz bietet die letzte potenzielle Freifläche für eine Bebauung.

Anzeige

Das alte TSV-Sportheim steht am Ostrand des Neubaugebietes Unterm Kirchwege. Quelle: Frank Hermann

Vor mehr als zehn Jahren hatte der TSV Kirchdorf sein altes Vereinsgelände mit dem Sportheim im Ortskern verlassen und war an die Max-Planck-Straße neben dem Schulzentrum Am Spalterhals umgezogen. Zunächst bemühte sich die Stadt Barsinghausen vergebens um Kaufinteressenten für die geräumte Immobilie. Schließlich übernahm ein Investor im Sommer 2018 das Grundstück und ließ erste Abrissarbeiten am Gebäude vornehmen. Allerdings trat die Stadt später wieder vom Verkauf zurück, weil der Investor seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen war.

Mittlerweile hat die Stadt das alte TSV-Sportheim erneut an eine Privatperson veräußert. „Von dem neuen Eigentümer ist es nach dem aktuellen Kenntnisstand des Bau- und Planungsamtes bereits wieder an einen Dritten weiterverkauft worden“, sagt der Stadtsprecher.

Allgemeines Wohngebiet

Über den aktuellen Bauantrag habe die Bauordnung zu entscheiden. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Unterm Kirchwege als allgemeines Wohngebiet lassen laut Bürgermeister Marc Lahmann vielfältige Nutzungsmöglichkeiten zu. Erlaubt seien im und am ehemaligen TSV-Sportheim nicht nur alle Wohnformen, wie zum Beispiel auch betreutes Wohnen, sondern auch kleinere Läden, Gastronomie sowie die Nutzung für freie Berufe wie Anwälte, Ärzte oder Physiotherapeuten.

In den vergangenen Jahren ist das alte TSV-Sportheim immer mehr verfallen. Quelle: Frank Hermann

„Auch eine weitere Großtagespflege könnte aufgrund der Festsetzung als allgemeines Wohngebiet in die Räume des ehemaligen Sportheimes einziehen“, erläutert der Verwaltungschef. Ausgeschlossen seien lediglich solche Nutzungen, die zu Störungen der sogenannten Wohnruhe in der Nachbarschaft führen. Wichtig sei es, das Gebäude und das Grundstück nicht länger leer stehen zu lassen, sondern wieder mit Leben zu füllen.

Von Frank Hermann