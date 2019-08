Kirchdorf

Die Schüler, Lehrer und Eltern der Kirchdorfer Astrid-Lindgren-Schule sind nach Jahren der Unzufriedenheit und der Proteste endlich am Ziel ihrer Wünsche: Der bisher öde Schulhof der Grundschule wird während der Sommerferien umgestaltet. Mit schwerem Gerät sind Mitarbeiter der Landschaftsbaufirma Janisch derzeit dabei, das Areal den Bedürfnissen der Schule und der Kinder entsprechend herzurichten. Zentrales Element im Mittelpunkt des Hofes ist dabei ein größeres Amphitheater mit einer Bühne davor.

Eineinhalb Wochen vor dem Ferienende laufen die Arbeiten derzeit noch auf Hochtouren. Die Hoffläche ist in weiten Teilen eine Großbaustelle. Es werde schwierig sein, die Bauarbeiten bis zum Schulbeginn abzuschließen, sagt Vorarbeiter Fabian Pardey von der Firma Janisch. „Aber wir versuchen es.“ Pardey geht davon aus, dass einzelne Teile des Hofs während der ersten Schultage möglicherweise noch mit mobilen Gittern abgesperrt sein werden. Der größere Teil werde für die Schüler aber begehbar sein, kündigt er an.

Theater mit Bühne im Freien

Das dreistufige Amphitheater in der Schulhofmitte ist aus hohlen Betonfertigelementen zusammengefügt, die anschließend mit Sand und Kies aufgefüllt werden. Beim Aufbau sei viel Schneidarbeit angefallen, sagt Pardey. „Das dauert.“ Vor dem Amphitheater entsteht in den nächsten Tagen eine erhöhte Bühne, die mit Pflastersteinen belegt wird. Auch die Sitzflächen des Theaters werden gepflastert – der abwechslungsreichen Optik wegen in drei verschiedenen Farbtönen. Anthrazit-graue, gelb-beige und sehr dunkle Steine kommen dabei zum Einsatz, wie Vorarbeiter Pardey erläutert. Begrünt werden soll der Schulhof auch noch: „Zur Pflanzzeit im Herbst werden drei größere Bäume gepflanzt“, kündigt Pardey an.

Die Stadt Barsinghausen lässt sich den Umbau des Kirchdorfer Schulhofes nach den Worten von Fachdienstleiter Bora Kansu von der städtischen Gebäudewirtschaft rund 70.000 Euro kosten. Umgesetzt werde der Entwurf, den die Schule selbst geliefert habe.

Schulhof wurde betoniert

In den vergangenen Jahren hatte der Zustand des Schulhofs für anhaltende Verstimmungen zwischen Eltern, Schülern und Kollegium einerseits und der Stadtverwaltung auf der anderen Seite gesorgt. Bis 2017 hatten die Grundschüler immerhin noch die Gelegenheit, auf einer Sandfläche zu toben und sich auf einem mit Feldsteinen eingefassten Hochbeet auf dem Schulhof niederzulassen. In einer überraschenden Aktion während der Sommerferien vor zwei Jahren hatte die Stadt dann die Steine entfernt und die Sandfläche befestigt – „aus Sicherheitsgründen“, wie es damals hieß.

Eineinhalb Wochen vor Schulbeginn ist der Kirchdorfer Schulhof derzeit noch eine Großbaustelle. Quelle: Andreas Kannegießer

Bewegungsspiele als kleiner Trost

Weil fortan nur noch eine weiträumige, öde Betonfläche übrig war, folgten die Proteste auf dem Fuße. Eltern und Schulleitung äußerten sich empört über das nicht abgesprochene Vorgehen der Stadtverwaltung. Die Grundschüler bastelten Plakate und schrieben 60 Briefe mit ihren Gestaltungswünschen, die im Rahmen einer kleinen Protestkundgebung auf dem Schulhof präsentiert wurden.

Wenige Wochen nach den Ferien ruderte die Stadt zurück und gestand ein, Fehler gemacht zu haben. Bürgermeister Marc Lahmann und der damalige Baudirektor Tobias Fischer besuchten die Schule bald darauf mit allerlei Bällen und Bewegungsspielen im Gepäck, um die Grundschüler zu besänftigen. Danach hat es allerdings noch knapp zwei Jahre gedauert, bis nun die damals bereits zugesagten Umgestaltungsarbeiten tatsächlich begonnen haben.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Astrid-Lindgren-Schule will sich in Erinnerung bringen

Eltern und Kinder peppen den Schulhof auf

Kirchdorfer Schulhof wird zur öden Betonwüste

Von Andreas Kannegießer