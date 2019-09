Barsinghausen

Kerstin Günther bringt Farbe in die Räume der Stadtsparkasse Barsinghausen: Die Designerin und Künstlerin aus Hannover stellt ihre Werke ab Montag, 16. September, in den Räumen an der Deisterstraße 1a aus.

Günther zeigt eine interessante Bandbreite an künstlerischen Werken. Bei ihren Bildern arbeitet die...