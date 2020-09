Interkulturelle Woche: Mariengemeinde lädt zu szenischer Lesung ein

Barsinghausen

Barsinghäuser können sich auf eine szenische Lesung nach einer wahren Geschichte freuen. Der Willkommenskreis der Marien-Kirchengemeinde präsentiert „ Seestern in Südtirol“.

Nach dem Theatermonolog „Das Boot ist voll“ im vergangenen Herbst lädt der Willkommenskreis der Mariengemeinde am Donnerstag, 24. September, im Rahmen der interkulturellen Woche zur szenischen Lesung „ Seestern in Südtirol“ ein. Beginn ist um 19 Uhr – bei gutem Wetter auf dem MSA-Platz vor der Klosterkirche, bei Kälte und Regen in der Kirche.

Lesung erzählt Geschichte von Alidad Shiri

„ Seestern in Südtirol“ basiert auf der Geschichte des damals 14-jährigen Alidad Shiri. Er wurde auf der Brennerautobahn aufgegriffen – nachdem er von Venedig bis Südtirol unter einem LKW fuhr, angebunden auf einer Achse. In der szenischen Lesung erzählen drei Zeugen seine Geschichte.

In Barsinghausen wird im Rahmen der interkulturellen Woche ein Theaterbeitrag gezeigt. Auf Einladung der Marien-Kirchengemeinde zeigen das Lampedusa-Projekt Hannover und das Theater in der List "Seestern in Südtirol". Quelle: Christine Jochem

Ihre Meinungen sollen unsere Gesellschaft widerspiegeln: Zweifel und Vorurteile, Angst vor dem Fremden bis zur offenen Ablehnung wechseln sich mit Solidarität und Unterstützung ab. Dabei erleben die Zuschauer manche Überraschung: Die „Guten“ und die „Bösen“ sind nicht immer so vorhersehbar, kündigen die Organisatoren an. „Eine wahre, berührende Geschichte“, verspricht der Willkommenskreis.

,„ Seestern in Tirol“ ist eine gemeinsame Produktion des Lampedusa-Projekts Hannover und dem Theater in der List. In Barsinghausen werden Rüdiger Hofmeister, Sigrid Jahnel und Liane Sickel auftreten. Die Musik stammt von Mark Eichenseher, den Text schrieb Antonio Umberto Riccò. Er steht auch im Anschluss der Aufführung für Fragen und ein Gespräch zur Verfügung.

Die Veranstalter bitten aufgrund der begrenzten Platzzahl um Anmeldung entweder bei Petra Beuse per Mail an p.beuse@t-online.de, telefonisch im Pfarrbüro unter (05105 1009) oder über die Homepage lampedusa-hannover.de/reservierung.

Der Eintritt ist frei. Es gelten die coronabedingten Hygieneauflagen, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf den Wegen bis und vom Sitzplatz, und die Abstandsregelungen.

Von Lisa Malecha