Barsinghausen

„Was ist gut für Senioren in Barsinghausen?“ – diese Frage stellt der Seniorenrat der Stadt – und beantwortet sie auch gleich. Bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 17. September, stellt der Seniorenrat vor, wo Senioren sich beraten lassen können. Beginn der Veranstaltung, die in Kooperation mi...