Barsinghausen/Groß Munzel

In der Diskussion um den Neubau der ICE-Bahntrasse zwischen Bielefeld und Hannover haben fünf SPD-Bundestagsabgeordnete aus den Wahlkreisen entlang der Trasse eine Abkehr von den bisherigen Planungsvorgaben gefordert. Die Abgeordneten bezweifeln, dass die vom Bundesverkehrsministerium angepeilte Fahrzeit von 31 Minuten tatsächlich erforderlich ist, um den sogenannten Deutschland-Takt auf der wichtigen Ost-West-Bahntrasse einhalten zu können. Sofern auch einige Minuten Fahrzeit mehr akzeptabel wären, könnten möglicherweise die ärgsten Belastungen für die Anlieger entlang der Strecke vermieden werden, so offenbar das Kalkül der SPD-Politiker.

Trasse könnte durch Barsinghausen führen

Der offizielle Planungsprozess für das ehrgeizige ICE-Bahnprojekt Hannover-Bielefeld war im Januar mit einer öffentlichen Onlineveranstaltung gestartet. Vertreter der DB Netz AG und der beteiligten Bundes- und Landesministerien hatten dabei die Ziele des Bahnprojekts erläutert. Im Mittelpunkt stehen demnach der Ausbau und die deutliche Verkürzung der Fahrzeit auf der Bahnstrecke. Eine teilweise neu geplante Trasse im Westen von Hannover würde mutmaßlich auch durch das Barsinghäuser Stadtgebiet führen.

Kritik an Antwort aus Verkehrsministerium

Gemeinsam haben die SPD-Abgeordneten Matthias Miersch (Hannover-Land II), Wiebke Esdar (Bielefeld), Achim Post (Minden-Lübbecke), Stefan Schwartze (Herford) und Marja-Liisa Völlers (Nienburg II – Schaumburg) nun Fragen an das Bundesverkehrsministerium zu den Planungsvorgaben für die Deutsche Bahn gestellt. Die Antwort aus dem Ministerium sei „absolut unbefriedigend“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der fünf Abgeordneten.

In der Stellungnahme des Verkehrsministeriums ist demnach eher allgemein die Rede davon, dass sich „mit dem Deutschlandtakt (...) die verkehrlichen Anforderungen weiter erhöht“ hätten. Dies schlage sich „in der Prämisse einer Zielfahrzeit von 31 Minuten zwischen Hannover und Bielefeld nieder“. Die DB Netz AG solle alle „ernsthaft in Betracht kommenden Alternativlösungen“ prüfen. Deshalb sei „zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussage möglich, wo die Trasse verlaufen wird“.

Damit wollen sich die SPD-Abgeordneten nicht zufrieden geben. Das Quintett fordert, dass der Deutschlandtakt im Deutschen Bundestag behandelt werden müsse. Die Sozialdemokraten haben Zweifel an der Zeitvorgabe von 31 Minuten und auch der zweiten Ministeriumsvorgabe, dass die Strecke für Geschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometer ausgelegt werden soll. „Bevor hier in Planungen gestartet wird, muss geklärt werden, ob der Planungsauftrag des Bundesverkehrsministers überhaupt gerechtfertigt ist“, heißt es in der Erklärung der Abgeordneten.

Kostenschätzungen viel zu niedrig?

Esdar, Miersch, Post, Schwartze und Völlers fordern, dass der bisher angeblich nur mündlich übermittelte Planungsauftrag an die Deutsche Bahn veröffentlicht und zudem schriftlich erteilt wird. „Wir fordern, dass beim Planungsauftrag an die Deutsche Bahn eine Fahrzeitverkürzung auf 31 Minuten und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 300 Stundenkilometer zwischen Hannover und Bielefeld nicht festgelegt wird“, bekräftigen die Abgeordneten.

Ein weiteres Problem aus Sicht der Sozialdemokraten sind die bisherigen Kostenschätzungen für die fünf vorliegenden Trassenvarianten zwischen Hannover und Bielefeld, die sich zwischen 1,9 und rund 5,9 Milliarden Euro bewegen. Diese Schätzungen beruhten auf dem Preisstand von 2015, haben die Abgeordneten vom Verkehrsministerium erfahren. „Die im Raum stehenden Kosten werden sich deutlich erhöhen, wenn nicht gar verdoppeln“, erwarten die Abgeordneten. Das Ministerium spiele nicht mit offenen Karten. „Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, mit welcher Größenordnung wir es bei dem Projekt zu tun haben.“

Budgets für Bürgerinitiativen?

Die beteiligten SPD-Abgeordneten setzen sich außerdem dafür ein, dass den Bürgerinitiativen während des sogenannten Bürgerdialogs im Planungsprozess ein eigenes Budget für Gutachten und Verwaltungskosten zur Verfügung gestellt wird. Das Bundesverkehrsministerium hält aus haushaltsrechtlichen Gründen eine Kostenerstattung für Ausgaben von Bürgerinitiativen bisher für nicht möglich. „Mit dieser Aussage geben wir uns nicht zufrieden. Um einen ernsthaften Dialog führen zu können, müssen die Bürgerinitiativen auf Augenhöhe einbezogen werden“, bekräftigen die SPD-Abgeordneten.

Von Andreas Kannegießer