In Kooperation mit den DRK-Ortsvereinen und finanzieller Unterstützung der Stadtsparkasse lädt die Stadt Barsinghausen zu Seniorenweihnachtsfeiern in den Ortsteilen ein. Der Arbeiter-Samariter-Bund richtet wieder die größte Feier für Senioren aus Alt-Barsinghausen aus – in diesem Jahr erstmals auch für Besucher aus den Bördedörfern.