Hohenbostel

Waldbesucher, Förster und Anlieger im Raum Hohenbostel sind wütend über eine Serie ungewöhnlich dreister Umweltfrevel: In der vergangenen Woche und am Wochenende haben Unbekannte insgesamt viermal größere Mengen Bauschutt und andere Reste von Bau- und Malerarbeiten in der freien Landschaft entsorgt. Einmal landete ein größerer Abfallhaufen an einem Maisfeld oberhalb von Hohenbostel. Insgesamt dreimal – an drei aufeinanderfolgenden Tagen – haben die Täter die Abfallladungen mitten in den Wald oberhalb der Siedlung Höhenluft gefahren und dort abgekippt. In dem Abfall sind Hinweise entdeckt worden, die auf die Spur des möglichen Verursachers führen könnten. Laut Polizei gestalten sich die Ermittlungen aber kompliziert.

Weit entfernt vom Waldrand

Der Müllhaufen an dem Maisfeld war in der vergangenen Woche zunächst Anliegern aufgefallen. Die Müllberge im Wald waren jeweils von Spaziergängern und Jägern am sogenannten Fabelweg entdeckt worden, wie Revierförster Ralph Weidner von der zuständigen Revierförsterei Lauenau berichtet. Der oder die Umweltfrevler haben sich offenbar erst tief im Deister sicher genug gefühlt für ihr Tun: Der oberste der drei Müllberge befindet sich fast 800 Meter vom Waldrand entfernt.

Anzeige

Auf den zusammengeworfenen Bergen findet sich alles, was bei umfangreichen Trockenbau- und Malerarbeiten so anfällt: Reste von Rigipsplatten und Steinen, Fliesenreste, leere Silikonkartuschen, Farbeimer mit osteuropäischen Etiketten und Kartons von Badinventar – ein großer Teil verpackt in große schwarze Müllsäcke. Bei der jüngsten Müllablagerung am Montag fanden sich nun auch größere Mengen Laminatreste. „Offenbar sind die Wände beim Umbau fertig, nun sind die Böden an der Reihe“, sagt Revierförster Weidner lakonisch. Er schätzt die Gesamtmenge des mittlerweile in Wald und Flur abgekippten Mülls auf „mindestens fünf bis sechs Kubikmeter“. Vermutlich seien die Verursacher mit einem Anhänger in den Wald gefahren, sagt Weidner. Für ihn seien die Taten absolut unverständlich, betont der Forstbeamte. „Ich bin extrem wütend – als wenn der Deister zurzeit nicht schon genug zu leiden hätte.“

Weitere NP+ Artikel

Spurensicherung: Revierförster Ralph Weidner fotografiert Reifenspuren, die von den Tätern stammen könnten. Quelle: Andreas Kannegießer

Namen auf Schriftstück entdeckt

Der Revierförster hatte bereits nach den ersten Taten die Polizei eingeschaltet. Bei der näheren Begutachtung einiger Reste aus den Abfallhaufen haben Weidner und die Polizisten festgestellt, dass der oder die Täter es offenbar versäumt haben, sämtliche Spuren zu verwischen. Aus zerrissenen Schriftstücken, die die Ermittler aus dem Müll geborgen haben, ergeben sich Hinweise auf eine Person aus dem Ruhrgebiet, wie die Polizei bestätigt.

Bei der Überprüfung sei allerdings festgestellt worden, dass die genannte Person sich von ihrer Wohnadresse im Ruhrgebiet abgemeldet habe, woanders aber noch nicht wieder angemeldet sei, berichtet der Chef des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Barsinghäuser Polizei, Joachim Eickmeyer. „Das macht es für uns schwierig.“

Nach Eickmeyers Einschätzung gibt es verschiedene denkbare Szenarien: Die zuletzt im Ruhrgebiet gemeldete Person könnte selbst für den Umweltfrevel verantwortlich sein. Möglicherweise haben aber auch beauftragte Handwerker, die Entsorgungskosten sparen wollen, die Überreste ihrer Arbeit einfach im Wald entsorgt. „Solche Fälle gab es schon“, sagt Eickmeyer.

Förster hofft auf Zeugen

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den bisherigen Taten um Ordnungswidrigkeiten, die mit Bußgeldern geahndet werden können. Die Schwelle zur Straftat sei noch nicht überschritten, weil offenbar noch keine giftigen oder sonst wie gefährlichen Stoffe in den Boden eingedrungen seien, erläutert Eickmeyer. „Wir ermitteln aber selbstverständlich weiter.“

Revierförster Weidner will nicht warten, bis die nächsten Müllberge im Deister entdeckt werden. Er hofft auf aufmerksame Zeugen und vermutet, dass die den Taten zugrunde liegenden Bauarbeiten nicht allzu weit entfernt von den westlichen Barsinghäuser Ortsteilen ausgeführt werden. Er bittet um Hinweise an die Polizei oder direkt an ihn unter Telefon (01 70) 337 38 52. Zusätzlich haben die Mitarbeiter der Revierförsterei nach Weidners Worten in den vergangenen Tagen sogenannte Wildkameras im Wald montiert. Die nachtsichttauglichen Kameras sind mit Bewegungsmeldern gekoppelt und sollen Videosequenzen aufzeichnen, etwa wenn ein Auto an der Kamera vorbeifährt.

In Gesprächen mit dem Abfallentsorger Aha hat der Förster erreicht, dass sich dessen Mitarbeiter in den nächsten Tagen um die Abfuhr der Müllberge aus dem Wald kümmern wollen. Aha habe angekündigt, dass sich ein erfahrener Mülldetektiv noch einmal mit den Überresten beschäftigen werde, um möglicherweise weitere Hinweise auf die Täter zu entdecken.

Von Andreas Kannegießer