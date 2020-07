Hohenbostel

Freigeist – so heißt die neue Musikband der evangelischen Kirchengemeinde Bördedörfer mit derzeit sechs Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren. Unter der Leitung von Musiklehrer Pierre Mensching probt die Gruppe derzeit jeden Freitag im Altarraum der Thomaskirche Hohenbostel, um die Hygiene- und Abstandsregeln wegen der Corona-Krise problemlos einhalten zu können. Junge Musiker, die in der Band mitspielen wollen, sind laut Mensching jederzeit willkommen.

Band sucht E-Gitarristen

„Vor allem einen E-Gitarristen können wir sehr gut gebrauchen. Aber auch für andere Instrumente gibt es bei uns immer einen Platz“, sagt Mensching, der bereits im November 2019 einen ersten Anlauf mit der neuen Band in kleiner Besetzung startete: „Damals haben wir sehr kurzfristig mit lediglich drei Proben für das Krippenspiel an Weihnachten begonnen“.

Trotz der sehr knappen Vorbereitungszeit habe das Zusammenspiel mit vier jungen Musikern gut geklappt. Danach stand für die Gruppe fest, sich als neue Band in der Kirchengemeinde fest zu etablieren und das Gemeindeleben in den vier Bördedörfern Bantorf, Hohenbostel, Wichtringhausen und Winninghausen musikalisch zu bereichern.

Winninghäuser bringen Erfahrung in die Band mit

Zunächst bremste Corona den Anfangselan, aber seit kurzer Zeit trifft sich die Gruppe zu den wöchentlichen Übungsnachmittagen in der Thomaskirche. Zur Freigeist-Band gehören Sängerin Annika (18) und Bassist Finn (14) aus Winninghausen, Schlagzeuger Max (10) aus Hohenbostel, Geiger Nils (13) aus Wennigsen sowie die beiden Keyboarder Finn (13) aus Hohenbostel und Lucas (13) aus Bad Nenndorf.

Die beiden Winninghäuser Annika und Finn bringen aus ihrer Zeit in einer Schülerband bereits Erfahrungen im Zusammenspiel mit weiteren Musikern mit. „Ich war von Anfang an begeistert von der Freude und dem Enthusiasmus, wie hier in der Gruppe gearbeitet wird“, erläutert Annika ihr Engagement für das Freigeist-Ensemble.

Für Finn, der im Konfirmandenunterricht bei Pastorin Elke Pankratz-Lehnhoff von der neuen Band erfahren hat, steht das ambitionierte Spiel auf verschiedenen Instrumenten im Vordergrund. Den Bass und das Schlagzeug beherrsche er „schon ganz gut, Gitarre und Klavier geht so“, meint der 13-Jährige.

„Cool, in einer Band zu spielen“

Das Schlagzeug in der neuen Jugendband spielt der zehnjährige Max aus Hohenbostel. Seit zwei Jahren übt der Junge auf diesem Instrument – bislang jedoch immer allein Zuhause. „Jetzt finde ich es richtig cool, in einer Band mitspielen zu können“, sagt Max.

Zwei Jahre, nachdem sich die Vorgängerband in der Kirchengemeinde aufgelöst hatte, geht für Pastorin Pankratz-Lehnhoff mit der Gründung des Freigeist-Ensembles ein großer Wunsch in Erfüllung. „Denn Musik ist ein enorm wichtiger Faktor des kirchlichen Lebens. In der Gemeinde gehört eine eigene Band unbedingt dazu“, sagt sie.

Jugendarbeit im besten Sinne

Zudem schaffe die Band einen Ort, wo sich junge Menschen in ihrer Kreativität ausleben und im gemeinsamen Tun viel Spaß haben können. „Das ist dann auch eine Art von Jugendarbeit im besten Sinne“, erläutert die Pastorin. Das Projekt werde sich Schritt für Schritt weiterentwickeln.

Für diese Weiterentwicklung steht auch Musiklehrer und Bandleiter Pierre Mensching. Die Jugendlichen sollen in der Gemeinschaft die Chance erhalten, sich mit ihren Ideen und Vorstellungen von Musik einzubringen. „Indem wir zum Beispiel bekannte Kirchenlieder in Rap- oder Rockversionen völlig neu arrangieren“, gibt Mensching einen Ausblick auf die künftige Zusammenarbeit.

Wer will mitmachen?

Interessenten für die Mitarbeit in der Freigeist-Jugendband sollten erste musikalische Vorkenntnisse und Erfahrungen mitbringen. Pastorin Elke Pankratz-Lehnhoff gibt Auskünfte nach einer E-Mail an elke.pankratz-lehnhoff@evlka.de.

Von Frank Hermann