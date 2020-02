Sturmböen wehen zwei Anhänger von der Straße

Eine Ausnahmetalent an der Orgel: Die 19-jährige Organistin Laura Schlappa gestaltet am Sonntag, 1. März, ab 17 Uhr in der katholischen St.-Barbara-Kirche in Barsinghausen das letzte Saisonkonzert der winterlichen Musikreihe. Die junge Frau hat bereits zahlreiche Musikwettbewerbe gewonnen.