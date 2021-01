Malaga/Barsinghausen/Hannover

Nach dem Fund eines Waffenlagers Mitte Dezember in Südspanien, führen die Spuren der Verdächtigen auch in die Region Hannover. Bei einer gemeinsamen Aktion hatten Beamte der Guardia Civil und des Bundeskriminalamts (BKA) zahlreiche Waffen, Munition und Sprengstoff in einem Lager bei Malaga entdeckt. Festgenommen wurden zwei Deutsche sowie ein 34 Jahre alter Brite. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Waffen-, Munitions- und Drogenschmuggel sowie Urkundenfälschung vorgeworfen. Das Ermittlungsverfahren gegen die Verdächtigen führt die Staatsanwaltschaft Hannover, die auch die Auslieferung der Deutschen beantragt hat.

Lesen Sie auch Polizei findet Nazi-Arsenal bei deutschem Waffenschieber in Spanien

Nach HAZ-Informationen handelt es sich bei einem der Festgenommenen um den Rentner Winfried K., der mit seiner Frau Evelin um 2013 herum in die andalusische Kleinstadt Coin ausgewandert sein soll.

Anzeige

Waffen im Frisörsalon versteckt

Nach Informationen dieser Zeitung ist auch die Ehefrau in die Machenschaften verwickelt. Wie die Staatsanwaltschaft Hannover auf Anfrage mitteilt, wurde sie im Oktober 2019 festgenommen. Bei einer Durchsuchung in der Region durch die Polizei hatte man auf ihrem Grundstück unter anderem 55 Schnellschusswaffen gefunden. Gegen sie läuft ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Unklar ist, wo Winfried W. zu dieser Zeit war.

Mit derlei Verfahren hat das Paar Erfahrung. Die beiden betrieben von den Neunzigerjahren bis Anfang der Nullerjahre die Firma Fire-Point in Barsinghausen – ein Reparatur- und Messehandel für Schusswaffen. 1995 bekam das Paar eine Lizenz zum Verkauf von Waffen. Winfried W., ausgebildeter Maschinenbautechniker, durfte sogar selbst Waffen aus Einzelteilen herstellen. 1999 war der Mann wegen illegalen Waffenbesitzes und Verkaufs erstmals zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Seine Frau kam damals mit einer Geldstrafe davon. Polizisten hatten Waffen in ihrem Auto und in ihrem Frisörsalon gefunden.

Versteckte Werkstatt in Spanien

Die zweite Verurteilung von Winfried und Evelin W. erfolgte 2004. Zuvor hatten 60 Beamte in Barsinghausen, im Landkreis Celle und in Bad Nenndorf Wohnungen und Geschäftshäuser durchsucht. Dabei wurde ein umfangreiches Lager ausgehoben: Pistolen, Revolver, Gewehre, Munition, Waffenteile, Sprenggranaten, Zünder und Zündschnüre fanden die Beamten damals. Wieder hatte die Ehefrau in ihrem Frisörsalon in der Innenstadt Bad Nenndorfs Waffen versteckt. Winfried W. musste für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Evelin wurde vom Landgericht Hannover zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Wie das Leben des Paares nach Winfried W.s Entlassung weiterging, ist unklar. Dass er sich ab 2013 wieder Waffen gewidmet hat, umreißt ein Artikel der spanischen Zeitung „La Razon“ unter Berufung auf die Guardia Civil (Artikel in spanischer Sprache). Demnach habe W. in seinem Haus in der Nähe von Malaga eine versteckte Werkstatt eingerichtet. Darin soll er Sammlerwaffen wieder funktionsfähig gemacht haben. Mit dem Ziel, diese auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, soll er sich mit dem deutschen Auswanderer Tilo K. (54) und dem Briten zusammengetan haben. Während der Brite für die Kontakte zu Drogengangs zuständig gewesen sein soll, übernahm K. die Lagerung in einem Versteck.

Tilo K. in Wehrmachts-Uniform bei einem Reenactment-Schauspiel. Quelle: privat

Der Enkel von Adolf Hitlers Chauffeur?

K. hegt eindeutige Sympathien für den Nationalsozialismus. In seinem Haus fanden die Ermittler Hitler-Porträts und andere Devotionalien. Ein „Nazi-Museum“ nannte es die spanische Polizei. Zudem nimmt er an sogenannten Reenactment-Aufführungen teil. Mit Gleichgesinnten stellt er dabei als „Grenadier Adolf Kranzler“ Geschehnisse aus dem Zweiten Weltkrieg nach. Mehr noch: In einem Radiointerview prahlte K. damit, der Enkel von Adolf Hitlers Chauffeur zu sein. Belege dafür gibt es nicht.

Hakenkreuze, Uniformen, Orden: Das „Nazi-Museum“ im Haus von Tilo K. Quelle: Guardia Civil

Eindeutiger ist hingegen die Motivation der drei Festgenommenen. Unter Berufung auf die „La Razon“ teilte die Polizei mit, dass die Männer vor allem ausgemusterte und untaugliche Waffen vom Typ Zastava M70 aufgekauft hätten. Das im heutigen Serbien produzierte Sturmgewehr gilt als Pendant zur russischen AK74 und wurde vor allem in der ehemaligen Jugoslawischen Volksarmee verwendet. W. soll die Sammlerstücke wieder einsatzfähig gemacht haben. Dann wurden sie auf dem Schwarzmarkt gewinnbringend verkauft – für bis zu 8000 Euro pro Stück. Drei Jahre sollen die Machenschaften der Männer gedauert haben.

Wird Winfried K. ausgeliefert?

Bei Auseinandersetzungen im Drogenmilieu entlang der Costa del Sol soll den Ermittlern schließlich die Häufung von Zastava-Sturmgewehren aufgefallen sein. So kamen Guardia Civil und BKA dem Trio auf die Schliche. Das Ergebnis der Durchsuchung am 14. Dezember: 121 Pistolen, 22 Sturmgewehre, acht Maschinenpistolen, 9976 Schuss Munition unterschiedlicher Kaliber, acht Schalldämpfer, 273 Magazine und sogar eine Granate mit eineinhalb Kilogramm Sprengstoff wurden beschlagnahmt.

Die sichergestellten Waffen. Quelle: Guardia Civil

Während das Verfahren gegen Evelin W. in Deutschland geführt wird, geht Thomas Klinge von der Staatsanwaltschaft in Hannover nicht von einer baldigen Auslieferung der beiden deutschen Männer aus. „Die Spanier werden sicher ihr eigenes Verfahren führen wollen“, sagt er. Ein Auslieferungsgesuch sei dennoch gestellt worden.

„Ich ekele mich vor Waffen“

Dem 70-jährigen Winfried W. droht somit zum dritten Mal ein Strafe wegen seiner Machenschaften mit Waffen. Bei seiner ersten Verurteilung im Jahr 1999 hatte er vor Gericht noch eine bemerkenswerte Aussage zu Protokoll gegeben: „Das war Dummheit. Inzwischen ekele ich mich vor Waffen.“ Die abschreckende Wirkung des Ekels scheint bis heute auf sich warten zu lassen.

Von Manuel Behrens