Badespaß für Hunde im Freibad

Großgoltern

Ein besonderes Badevergnügen für Hund, Herrchen und Frauchen: Zum Ende der Saison 2019 hat der private Betreiberverein am Sonntag das Freibad Goltern für ein Hundeschwimmen geöffnet. Mehr als 200 Badegäste auf vier Pfoten spielten und tollten im Nichtschwimmerbecken. Mit diesem vergnüglichen Abschluss geht der Verein jetzt in die Winterpause – und verzeichnet einen überdurchschnittlich guten Freibad-Sommer mit mehr als 20.000 zahlenden Besuchern seit Mai.

Zum Abschluss der Saison 2019 öffnet der private Betreiberverein das Freibad für ein Hundeschwimmen. Quelle: Frank Hermann

„Das Jahr ist ganz gut gelaufen. Wir können wirklich zufrieden sein“, sagte Vorstandsmitglied Daniela Dau. An das Rekordergebnis von rund 32.000 Besuchern aus dem Vorjahr reichte der Sommer 2019 jedoch nicht heran. Immerhin: „Mit den Einnahmen von den 20.000 Gästen dieses Jahres können wir unsere Betriebskosten decken. Das ist für unseren Verein ganz wichtig“, erläuterte Dau.

Rekordtag mit 2000 Badegästen

Im Juni und Juli war der Zuspruch für das Freibad Goltern besonders groß. An einem Sonntag kurz vor den Sommerferien kamen mehr als 2000 Gäste auf die Anlage – so viele Besucher an einem Tag hatte der Verein seit Übernahme des Freibades vor 16 Jahren noch nie. Zu normalen Spitzenzeiten registriert der Verein zwischen 1000 und 1300 Badegäste.

Zum mittlerweile vierten Hundeschwimmen seit 2016 kamen am Sonntag Hunderte Tiere, Herrchen und Frauchen. Letztere begleiteten ihre Lieblinge entweder bis ins Wasser oder zumindest bis an den Beckenrand, um von dort Bälle, Ringe oder anderes Spielzeug zum Apportieren in den Nichtschwimmerbereich zu werfen. Während manche Hunde (und Menschen) offenbar kaum genug von diesem nassen Spaß bekommen konnten, setzten andere Tiere zunächst eher vorsichtig ihre Pfoten ins Wasser. Aber als die erste Scheu überwunden war, gab es zumeist kein Halten mehr.

„Bruno liebt das Wasser“

Immer wieder sprang zum Beispiel der einjährige Labrador-Drahthaar-Mischling Bruno von Maren und Oliver Arlt ins Becken. „Er liebt das Wasser und findet es heute hier im Freibad richtig spannend. Bruno würde beim Gassi gehen gern in jeden Teich oder Bach springen“, sagte Maren Arlt. Für solche Hunde sei es eine schöne Sache, das Wasser im Freibad für den Spieltrieb nutzen zu können. Zumal es auch kaum Geknurre zwischen den Tieren gab. „Das zeigt, wie sozialverträglich die Hunde miteinander umgehen“, sagte Arlt.

Für die Mitglieder und Helfer des Betreibervereins heißt es nun, das Freibad auf die lange Pause während der Wintermonate vorzubereiten. „Wir müssen zum Beispiel die ganzen Spielgeräte auf dem Außengelände abbauen und sicher einlagern“, sagte Dau.

