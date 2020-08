Annika Melzer hat ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der Ökostation Deister-Vorland in Großgoltern absolviert. In dieser Zeit plante und baute die 19-jährige Barsinghäuserin auf dem Außengelände am Müllerweg einen Hindernisparcours. Dieser Parcours mit mehreren Stationen steht jetzt für Kinder zur Verfügung.