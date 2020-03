Lebensretter unterstützen auch bei der Schwimmaufsicht im Freibad

Großgoltern

Die Ortsgruppe Goltern der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) hat während ihrer Jahresversammlung mehrere Mitglieder für langjährige Vereinstreue ausgezeichnet. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Tim-Oliver Ricke, Claudia Hennies, Cord Hennies und Rolf Hennies geehrt. Urkunden für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Brendan Werdin und Florian Kremser.

Die Ortsgruppe ist stolz auf die große Zahl der Schwimmprüfungen, die von den Experten der DLRG in Goltern im vergangenen Jahr abgenommen worden sind. Nach den Worten der Technischen Leiterin der Ortsgruppe, Alexandra Rosenow, sind acht Frühschwimmer (Seepferdchen) geprüft worden. Außerdem gab es jeweils zwölf bronzene und silberne sowie neun goldene Schwimmabzeichen, acht sogenannte Juniorretter sowie vier Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, fünf in Silber und vier goldene Rettungsschwimmabzeichen.

Lebensretter auch an der Küste im Einsatz

Zufrieden ist die Golterner Ortsgruppe auch mit ihrem Abschneiden bei den DLRG-Bezirksmeisterschaften, die Ende Januar in Springe ausgerichtet worden waren. Dort hatten sowohl die Golterner Mannschaft als auch die beiden Einzelstarter Hannes Haake und Ole Hennies in ihren Disziplinen fünfte Plätze belegt.

Rosenow und der Ortsgruppenvorsitzende Malte Ehmann dankten den DLRG-Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement. So haben die Lebensretter nicht nur zahlreiche Trainerstunden am Beckenrand absolviert, sondern auch Personal zur Unterstützung der Badeaufsicht im Freibad Goltern abgestellt. Zudem waren im vergangenen Sommer drei Mitglieder der Ortsgruppe im Wachdienst an der Küste im Einsatz.

Alexandra Rosenow (links) und Jugendvorsitzender Nicolas Pöhls (rechts) gratulieren den erfolgreichen Wettkämpfern Ole Hennies (Zweiter von links) und Florian Kremser. Quelle: Privat

Von Andreas Kannegießer