Freibad Goltern soll am 5. Juni in die neue Saison starten

Für das Freibad Goltern rückt ein Start in die Badesaison 2020 näher: Derzeit geht der private Betreiberverein davon aus, das Bad am 5. Juni für Besucher öffnen zu können. Allerdings verweist der Vereinsvorsitzende Rolf Hennies noch auf große Unsicherheiten, weil die Betreiber wegen der Corona-Krise ein tragfähiges Hygienekonzept mit strengen Regelungen zum Schutz vor möglichen Infektionsgefahren erarbeiten müssen. Dabei orientiert sich der Verein laut Hennies in weiten Teilen an den Vorgaben eines Pandemieplanes der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen.

Maximal 600 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände erlaubt

Nach ersten Berechnungen dürfen voraussichtlich maximal 600 Besucher gleichzeitig auf das Freibadgelände an der Haupstraße. Zeitliche Beschränkungen soll es für die Badegäste nicht geben. Jeder Besucher erhält am Eingang ein Zählkärtchen, diese Kärtchen werden am Ausgang wieder abgegeben. „So sehen wir immer, wie viele Besucher sich im Bad aufhalten“, erläutert Daniela Dau vom Vorstand des privaten Freibadvereins.

Wegen der Corona-Krise ist das Freibad Goltern noch geschlossen. Künftig soll der Ein- und Auslass über sogenannte Zählkärtchen gesteuert werden. Quelle: Frank Hermann

Von Wartezeiten oder gar von Zurückweisungen am Eingang gehen die Betreiber zunächst nicht aus. Ihr Hoffnung: Alle Gäste, die in Goltern schwimmen wollen, sollen diese Möglichkeit laut Dau auch erhalten. Dieses Ziel habe sich der Verein in Bezug auf reibungslose Abläufe gesetzt. Zum Vergleich: In normalen Spitzenzeiten, ohne Corona-Einschränkungen und bei heißem Sommerwetter, kommen oft mehr als 1000 Besucher in das Freibad.

Umkleiden bleiben geschlossen

Die Umkleiden bleiben auch im Badebetrieb geschlossen. Als Alternative plant der Verein, kleine Umkleidekabinen auf die weitläufige Wiese zu stellen. Toiletten und Duschen seien einzeln zu betreten. Kinder unter zehn Jahren dürfen nur zusammen mit einer erwachsenen Begleitperson auf die Toilette. Genügend Seife und Desinfektionsmittel werde an mehreren Stellen des Freibadgeländes bereitgestellt.

„Ansonsten setzen wir sehr viel auf die Eigenverantwortung unserer Besucher“, betont Daniela Dau. Von entscheidender Bedeutung sei es, in jedem Fall die Abstandsregeln auf der Wiese und im Wasser einzuhalten. Die Schwimmaufsicht sei angehalten und dazu berechtigt, denjenigen ein Hausverbot zu erteilen, die sich nicht an die Anweisungen und Regeln halten. Alle Bestimmungen des Hygienekonzeptes werden am Freibad ausgehängt.

Kontaktloses Bezahlen

Noch vor dem Saisonstart will der Betreiberverein zudem die technischen Voraussetzungen für kontaktloses Bezahlen am Eingang schaffen. Darüber hinaus bleibe aber auch die Möglichkeit bestehen, mit Bargeld zu zahlen. Freibad-Dauerkarten werden in der Corona-Saison 2020 nach Angaben des Vereins nicht entwertet: Die Karten behalten ihre Gültigkeit für die Zeit nach Corona.

Ursprünglich sollte die neue Badesaison in Goltern am 15. Mai beginnen. Dieser Zeitplan ließ sich wegen der Corona-Zwangspause nicht halten. Die Betreiber wollen den verspäteten Saisonstart am 5. Juni ohne die übliche Eröffnungsfeier vorbereiten.

Von Frank Hermann