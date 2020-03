Altkleidercontainer steht in Flammen

Großgoltern

Aus noch unbekannten Gründen ist am Dienstagabend auf einem Supermarktparkplatz an der Hauptstraße in Großgoltern ein Altkleidercontainer in Brand geraten. Passanten bemerkten die Flammen und alarmierten um 19.33 Uhr die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte von der Ortsfeuerwehr Großgoltern auf dem Parkplatz eintrafen, brannte einer der beiden unmittelbar nebeneinander stehenden Container bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen drohten auf einen Holzzaun und eine benachbarte Gartenhütte überzugreifen.

Löscharbeiten dauern 30 Minuten

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz hebelte das Schloss des Containers auf. Dann zogen die Feuerwehrleute alle Kleidungsstücke aus dem Container, löschten diese mit Schaum ab und fluteten die Reste des Containers mit Wasser. Im Einsatz waren 14 Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen und die Polizei. Die Löscharbeiten dauerten rund eine halbe Stunde.

Von Andreas Kannegießer