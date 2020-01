Feuerwehr hofft auf Baubeginn für Gerätehaus noch in diesem Jahr

Großgoltern

Die Ortsfeuerwehren aus Groß- und Nordgoltern hoffen auf zeitnahe Fortschritte beim geplanten Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses. Ortsbrandmeister Sascha Krause sprach bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Großgoltern am Sonnabend von einem möglichen Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte. Ihr 85-jähriges Bestehen wird die Feuerwehr mit einem Fest vom 5. bis 7. Juni auf dem Gelände neben dem Freibad feiern.

Derzeit arbeiten Stadtverwaltung und Feuerwehr an einem Leistungsverzeichnis für den Neubau. Voraussichtlich Ende Februar, sagte Krause, könne die Ausschreibung für die einzelnen Gewerke fertig sein. „Vielleicht gelingt es uns ja, noch in der zweiten Jahreshälfte den Grundstein zu legen“, fügte er hinzu.

Ein Haus für zwei Feuerwehren

Zum ersten Mal lässt die Stadt Barsinghausen ein gemeinsames Gerätehaus für zwei Ortsfeuerwehren errichten – für die Stützpunktfeuerwehr aus Großgoltern und die kleinere Nachbarfeuerwehr aus Nordgoltern. Bei der Umsetzung geht die Stadt ebenfalls neue Wege und legt das Projekt in die Hände eines Generalunternehmens. Solch ein Verfahren solle dazu beitragen, Stadt und Feuerwehr während der Planungs- und Bauphase zu entlasten.

Mit insgesamt 44 Einsätzen im Jahr 2019 lag die Feuerwehr Großgoltern auf dem Vorjahresniveau. Zu den zwölf Brandeinsätzen gehörte auch das Großfeuer am Jahresende mit einem Todesopfer in der Ökostation am Müllerweg. Bei diesem Einsatz seien die Feuerwehrleute bis an die Grenzen ihrer körperlichen und seelischen Belastbarkeit gegangen, sagte der stellvertretende Stadtbrandmeister Henning Schünhof.

Kinderfeuerwehr geplant

Notfallseelsorger Matthias Stalmann, der früher als Pastor die Kirchengemeinde Goltern betreute, habe als Ansprechpartner vor Ort für die Einsatzkräfte bereitgestanden, lobte Krause. Innerhalb kurzer Zeit sei es den Feuerwehrleuten gelungen, den seelischen Stress wieder abzustreifen. Ökostation-Inhaber Frank Roth bedankte sich während der Versammlung bei den Feuerwehrleuten, die mit ihrem Einsatz das Wohnhaus vor den Flammen gerettet hatten.

Vier neue Aktive haben den Personalbestand in der Großgolterner Einsatzabteilung auf 43 Helfer erhöht. Anwärter Birk Finkeldei wurde in der Versammlung zum Feuerwehrmann ernannt. Zu den insgesamt 265 Mitgliedern der Feuerwehr gehören auch fünf Jugendliche, sieben Senioren in der Altersabteilung sowie 28 Feuerwehrmusiker. Krause würdigte die Arbeit des Musikzuges, der seine Zusammenarbeit mit den Musikern aus Egestorf bei den Proben und Auftritten intensiviert hat. Zudem berichtete der Ortsbrandmeister von Überlegungen, eine Kinderfeuerwehr in Großgoltern gründen zu wollen, um den Nachwuchs zu fördern.

Von Frank Hermann