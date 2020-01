Brandopfer aus der Ökostation stammt aus Bayern

Großgoltern

Knapp vier Wochen nach dem verheerenden Brand im Seminarhaus der Ökostation Deister-Vorland in Großgoltern steht die Identität des Brandopfers endgültig fest. Es handelt sich nach Mitteilung der Polizei tatsächlich um den 29-jährigen Max L., den die Jugendorganisation Die Falken bereits kurz nach dem Feuer öffentlich in einem Nachruf betrauert hatte.

Der 29-Jährige stammt laut Polizei aus dem niederbayerischen Landkreis Kelheim, der sich zwischen Ingolstadt und Regensburg beiderseits der Donau erstreckt. Bei den Falken aktiv war er offenbar in deren Kreisverband in Jena ( Thüringen), knapp 300 Kilometer entfernt von seiner bayerischen Heimat. Die Falken aus Jena hatten mitgeteilt, dass L. erst im November vergangenen Jahres zu ihrem Verband gestoßen sei und sich sofort „aufgeschlossen und engagiert“ in das Verbandsleben eingebracht habe.

Leichnam bis zur Unkenntlichkeit verbrannt

Nach dem Ausbruch des Großbrandes in der Ökostation am frühen Morgen des 30. Dezember hatten sich rund 60 Teilnehmer eines von den Falken organisierten Seminars vor den Flammen ins Freie retten können, nur L. hatte es nicht geschafft. Der 29-Jährige ist laut Obduktionsergebnis an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Weil der Leichnam bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war, mussten die Rechtsmediziner aufwendige DNA-Tests in Auftrag geben, um die Identität des Brandopfers zweifelsfrei zu klären. Die Ergebnisse liegen seit Freitag vor.

Von Andreas Kannegießer