Barrigsen/Großgoltern

Einen demolierten Zigarettenautomaten entdeckte ein Zeuge am Sonnabend an der Ostermunzeler Straße in Barrigsen und informierte die Polizei. Wie die Beamten feststellten, hatten unbekannte Täter den Automaten mit brachialer Gewalt aufgebrochen und Bargeld sowie Zigaretten entwendet. Ebenfalls Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Sonnabend offenbar mutwillig die Gartenpforte zu einem Grundstück an der Straße Am Anger in Großgoltern. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40 Euro. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das Barsinghäuser Kommissariat unter Telefon (05105) 5230 entgegen.

Von Andreas Kannegießer