Groß Munzel

Der Verein KinderschMunzeln aus Groß Munzel setzt auch während der Corona-Pandemie seinen Einsatz für die Interessen von Kindern fort. Der Verein hat vier Kinderbetreuungseinrichtungen in Munzel und Umgebung mit jeweils vierstelligen Spenden bedacht. Das Geld ist bei Veranstaltungen des Vereins noch vor Ausbruch der Pandemie erwirtschaftet worden. Vereinsvertreter haben jetzt die vier ausgewählten Einrichtungen besucht und die Spendenschecks übergeben.

Nach Mitteilung von KinderschMunzeln-Vorstandsmitglied Karsten Lotz ist es um das aktive Vereinsleben im Laufe dieses Jahres wegen der allgemeinen Umstände „ein wenig still“ geworden. Der Vereinsvorstand habe nun überlegt, wie sich gemäß dem Vereinszweck dennoch etwas Gutes für Kinder tun lasse. Ergebnis war die voradventliche Spendenaktion an die Kindergärten im Raum Munzel.

Anzeige

Veranstaltungen bringen Geld in die Kasse

Die Wahl sei diesmal auf die Rapunzel-Eltern-Kinder-Gruppe in Groß Munzel und auf die Kindergärten in Landringhausen, Stemmen und Ostermunzel gefallen. Alle hätten jeweils dieselben Beträge als Zuwendung erhalten, berichtet Lotz. Zur genauen Höhe der Beträge äußert sich KinderschMunzeln nicht.

In Ostermunzel wünsche sich der Kindergarten bereits seit längerer Zeit ein Rhönrad für den Turnboden. „Vielleicht ist man nun dem Wunsch ein wenig nähergekommen“, sagt Lotz. Die Betreuerinnen und etliche Kinder seien jedenfalls außer sich vor Freude gewesen. „Alleine dafür haben sich die anstrengenden, aber auch Spaß bringenden Aktionen in der Vergangenheit gelohnt.“

Verein ist vor elf Jahren gegründet worden

Nach den Worten des Vorstandsmitglieds ist das Geld für die Spenden unter anderem in diesem und dem vergangenen Jahr bei den Max-Benefizturnieren erwirtschaftet worden, außerdem 2019 beim zweitägigen Kinderfest „Ein Dorf für Kinder“ und beim Catering bei einer Adventsausstellung. „Aber auch zahlreiche Spenden erreichen uns regelmäßig“, sagt Lotz.

Der Verein KinderschMunzeln ist vor elf Jahren in Groß Munzel gegründet worden. Neben Veranstaltungen haben die ehrenamtlichen Helfer des Vereins in den vergangenen Jahren unter anderem auch Ferienbetreuungsangebote für Kinder in Kooperation mit der Stadtjugendpflege in Groß Munzel organisiert.

Von Andreas Kannegießer