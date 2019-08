Die Ortsfeuerwehr Groß Munzel hat am Sonnabend zum ersten Mal einen Mitmachtag auf dem Gelände rund um das Gerätehaus am Osterende angeboten. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, an Stationen einen Einblick in die Aufgaben und Ausstattung der vor 95 Jahren gegründeten Feuerwehr zu erhalten.