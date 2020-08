Groß Munzel

Gut sieben Jahre nach der Inbetriebnahme der Hähnchenmastanlage in der Feldmark bei Groß Munzel denkt Landwirt Arnd von Hugo über eine Erweiterung seiner Ställe nach. Er hat bei der Regionsverwaltung eine Voranfrage gestellt, um zu erfahren, ob eine Erweiterung rechtlich überhaupt denkbar ist, wie er sagt. Derweil macht die Barsinghäuser Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) schon mobil gegen die Erweiterungspläne.

Lesen Sie auch: 85.000 Tiere - Hähnchenmaststall in Groß Munzel darf gebaut werden

Anzeige

Die für die Aufzucht von bis zu 84.400 Hähnchen ausgelegte Anlage in der Feldmark war vor ihrem Bau heftig umstritten. Gegen das Projekt hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, die im Anhörungs- und Genehmigungsverfahren alle rechtlichen Mittel ausschöpfte, um die Hähnchenställe zu verhindern – letztlich aber vergeblich. Es gab Demonstrationen gegen das Projekt, und später besetzten militante Tierschützer sogar das Grundstück und ließen sich erst mithilfe eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei vertreiben.

Weitere NP+ Artikel

Voranfrage im Frühjahr gestellt

Betreiber Arnd von Hugo hatte nach dem Betriebsstart im Frühjahr 2013 auf Offenheit gesetzt und in seiner Anlage unter anderem einen sogenannten Showroom eingerichtet, von dem aus Interessierte in den riesigen Stall hineinblicken können. Der Betrieb laufe so, wie er sich das vorgestellt habe, sagt von Hugo. Die Abläufe funktionierten ganz gut, und die Nachfrage nach Hähnchenfleisch sei da. Eine potenzielle Erweiterung sei deshalb „ein Gedanke, den man sich machen kann“, sagt der Landwirt. „Es gibt allerdings keine konkrete Planung und auch keinen Zeitplan“, versichert er. Er habe im Frühjahr lediglich bei der Region Hannover nachgefragt, ob und unter welchen Bedingungen eine Erweiterung der Anlage auf die doppelte Größe denkbar sei. „Gehört habe ich bisher nichts, aber ich habe auch nicht nachgefragt“, sagt von Hugo.

Lesen Sie auch: Neuer Betrieb geplant - Die Last mit der Geflügelmast

Aus der Regionsverwaltung hat die Voranfrage aber offenbar ihren Weg zur BUND-Ortsgruppe gefunden. Unter dem Motto „Keine Erweiterung der Massentierhaltung in Groß Munzel“ haben die Barsinghäuser Naturschützer eine Pressemitteilung verschickt, in der sie ankündigen, sich gegen die Vergrößerung der Mastkapazitäten bei Groß Munzel zu wehren. Dort könnten 540.000 Hähnchen pro Jahr erzeugt werden, rechnet Ortsgruppenvorsitzender Frank Roth vor. Das sei „eine brutale Quälerei dieser unglaublich vielen Tiere“.

BUND befürchtet ökologische Missstände

Zudem gehe es um ökologische Missstände, schreibt Roth und nennt als unerwünschte Folgen einer Stallvergrößerung unter anderem die Abgabe von Stickstoff und anderen Verschmutzungen in die Umgebung, Geruchsbelästigungen, einen erhöhten Trinkwasserverbrauch, die Entstehung multiresistenter Keime und den Eintrag von Antibiotika und anderen Chemikalien in das Abwasser. Dazu gehöre auch der Anfall großer Mengen von Kot, für den es angesichts der landesweiten Stickstoffprobleme „keine sinnvolle Verwendung als Dünger“ mehr gebe, erläutert der Umweltschützer.

Aus Sicht des BUND führt der Futterverbrauch von mehr Masthähnchen zu noch mehr Raubbau am Tropenwald, etwa in Brasilien. Die Ortsgruppe kritisiert, dass mit derartigen Anlagen „Profit gegen die Natur“ gemacht werde. „Eine weitere Erhöhung des Fleischkonsums ist aus übergeordneten ernährungs- und umweltpolitischen Gründen unerwünscht“, schreibt Roth. Vielmehr sei der Konsum stark zu reduzieren. „Daher sind derartige Projekte nicht mehr zeitgemäß.“ Die BUND-Ortsgruppe fordert in ihrer Mitteilung „eine Umkehr auf artgerechte und ökologisch einwandfreie Tierhaltung“. Roth kündigt an, dass sich die Gruppe „aktiv mit anderen zusammen gegen die Massentierhaltung einsetzen“ werde.

Lesen Sie auch: Groß Munzel: Riesenandrang rund um die Hähnchenmastställe

So lange die Hähnchen klein sind, haben sie noch viel Bewegungsspielraum. Wenn die Tiere größer sind, wird es deutlich enger im Stall. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Kritik an Vorurteilen

„Pauschale Vorurteile sind immer schwierig“, hält Landwirt von Hugo dem entgegen. Er verweist darauf, dass er an einer Initiative zum Tierwohl teilnehme und in seinem Stall die genehmigte Zahl der Masthähnchen von 84.400 pro Durchgang nicht erreicht werde. Gemästet würden jeweils 72.000 bis 75.000 Tiere, und diesen biete er Beschäftigungsmöglichkeiten an, etwa an Strohballen und Picksteinen. Kritikern bietet von Hugo Gespräche an und setzt auch künftig auf Offenheit. „Ich habe immer Lust, mich über das Thema zu unterhalten“, sagt er.

Vom sogenannten Showroom aus können Besucher einen Blick in die Hähnchenmastställe in Groß Munzel werfen. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Von Andreas Kannegießer