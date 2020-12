Groß Munzel

Die evangelische Kirchengemeinde Munzel-Landringhausen feiert ihre Heiligabend-Festgottesdienste neben den beiden Kirchen St. Michaelis und St. Severin – und damit unter freiem Himmel. Anmeldungen für die Freiluftgottesdienste sind ab Dienstag, 8. Dezember, im Gemeindebüro möglich.

Pflicht zur Rücksichtnahme

Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen verweist Pastorin Julia Krohmer auf die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme und auf die Verantwortung gegenüber dem Nächsten. Festgottesdienste mit hohen Besucherzahlen zu Weihnachten seien in den Kirchengebäuden nicht sinnvoll. „Das wäre mir zu heikel, auch mit Hygiene- und Abstandsregeln. Stattdessen gehen wir Heiligabend in den Außenbereich vor den beiden Kirchen“, kündigt die Pastorin an.

Zudem seien die Gottesdienste zeitlich sehr kompakt angelegt: In Groß Munzel um 15.30, um 16.15 und um 18 Uhr sowie in Landringhausen um 17 Uhr. Konfirmanden führen am Nachmittag in Groß Munzel ein reduziertes Krippenspiel auf. Die Landringhäuser müssen in diesem Jahr auf ein Krippenspiel ganz verzichten.

Hoher Aufwand für Gottesdienste an zwei Standorten

„Heiligabend-Gottesdienste an zwei Standorten und unter freiem Himmel – das erfordert einen hohen technischen und personellen Aufwand. Da schaffen wir es leider nicht, das Krippenspiel auch nach Landringhausen zu bringen“, sagt die Pastorin bedauernd.

Für die Gottesdienste sind Anmeldungen vorab zwingend erforderlich. Das Außengelände in Groß Munzel sei für rund 200 Besucher ausgelegt, in Landringhausen für etwa 150 Personen. Das Gemeindebüro vergibt Tickets ab Dienstag, 8. Dezember, zu den üblichen Sprechzeiten unter Telefon (0 50 35) 5 41 sowie bei persönlichen Anmeldungen.

Zu den Regeln gehört außerdem: Maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten dürfen in einer Gruppe beieinander bleiben. „Daher dürfen auf einem Ticket auch nicht mehr als fünf Namen stehen. Alle Besucher erhalten zudem zugewiesene Plätze. Nur so können wir uns alle sicher fühlen und Weihnachten genießen“, erläutert die Pastorin.

Singen an der Aue-Brücke

Für den ersten Weihnachtstag plant die Kirchengemeinde zudem ein gemeinsames Singen ab 15 Uhr an der Auebrücke zwischen Landringhausen und Groß Munzel – einem Ort der symbolischen Verbindung zwischen den beiden Nachbarortschaften. „Dort haben wir schon zweimal einen Gottesdienst gefeiert und sehr gute Erfahrungen gesammelt. Den Leuten gefällt es dort“, sagt Krohmer.

Freiwillige Helfer für Heiligabend sind willkommen. Interessenten können sich ebenfalls unter Telefon (0 50 35) 5 41 im Gemeindebüro melden.

Von Frank Hermann