Groß Munzel/Holtensen

Autofahrer müssen sich an drei Wochenenden im September und Oktober auf erhebliche Einschränkungen mit zeitweise einspuriger Verkehrsführung auf der Autobahn 2 im Raum Barsinghausen einstellen. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr lässt größere Fahrbahnschäden zwischen den Anschlussstellen Garbsen und Wunstorf-Kolenfeld in Fahrtrichtung Dortmund beheben.

Für die rund sechs Kilometer lange Baustrecke wären nach Mitteilung der Behörde aufgrund der aufwendigen Verkehrsführung normalerweise vier Wochen Bauzeit nötig. Diese Verkehrsführung würde aber den Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen beeinträchtigen. Das nun gewählte Konzept sehe dagegen vor, alle Arbeiten zu bündeln und die Verkehrsführung zu vereinfachen.

Start im September

Die Straßenbauunternehmen führen die Arbeiten nun an den drei Wochenenden vom 18. bis 21. September, vom 25. bis 28. September und vom 2. bis 5. Oktober abschnittsweise aus. Jeweils von Freitag, 18 Uhr, bis Montag um 6 Uhr morgens wird der Verkehr in Richtung Dortmund einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Berlin ist nicht betroffen. Je Bauabschnitt werden nach Mitteilung der Straßenbaubehörde zwei Asphaltschichten erneuert.

Die einspurige Verkehrsführung sei „ein drastisches Mittel“ und dürfe nur im Einzelfall und am Wochenende auf der A 2 angewendet werden, erläutert die Behörde. Allerdings sei das ein Weg, allen Verkehrsteilnehmern anstrengende Staus im Raum Hannover innerhalb der Woche zu ersparen. An den betroffenen Wochenenden sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer sollten das bei ihrer Routenwahl berücksichtigen, empfiehlt die Straßenbaubehörde.

Von Andreas Kannegießer