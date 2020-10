Groß Munzel

Der Regionssportbund (RSB) Hannover feiert sein 75-jähriges Bestehen – und richtet aus diesem Anlass einen Themenabend mit dem Schwerpunkt Ehrenamt am Donnerstag, 29. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im Vereinsheim des TSV Groß Munzel aus. Als fachkundige Referentin steht Stephanie Eichel zur Verfügung. Sie ist Geschäftsführerin der Veranstaltungsagentur Eichels:Event für sportliche Großereignisse wie etwa dem Hannover-Marathon.

Stephanie Eichel setzt für eine reibungslose und zufriedenstellende Organisation von Sportveranstaltungen insbesondere auf die gute Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Tätigen. Die Geschäftsfrau lebt von und mit der Arbeit von Ehrenamtlichen und will an dem Abend aufzeigen, welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit nötig sind.

Anzeige

Denkanstöße geben

RSB-Vorstandsmitglied Katharina Lika, zuständig für die Sportentwicklung und Gastgeberin des Themenabends, will ebenfalls Denkanstöße geben. Auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern für Vereine gelte es, über den Tellerrand hinaus zu schauen und neue Wege zu gehen. „Was müssen wir in den Vereinen ändern, um die Arbeit für ehrenamtlich Engagierte interessant zu machen, und was können wir dabei von anderen Institutionen lernen“, lautet eine der Kernfragen von Lika.

Der kostenfreie Themenabend richtet sich in erster Linie an Vorstandsmitglieder der Vereine – ist aber offen für alle Vereinsmitglieder, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Wer Interesse hat, sollte allerdings nicht zu lange warten: Das Angebot ist aufgrund der aktuellen Hygieneauflagen auf 25 Personen limitiert. Derzeit gibt es noch zehn freie Plätze.

Fragen vorab stellen

Zudem besteht die Möglichkeit, Fragen vorab an das Orga-Team zu richten – per E-Mail an zobel@rsbhannover.de. So können sich auch Interessierte beteiligen, die beim Themenabend nicht dabei sind.

Online-Anmeldungen für den RSB-Themenabend unter www.rsbhannover.de.

Von Frank Hermann