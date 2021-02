Barsinghausen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 251 zwischen Groß Munzel und Ostermunzel ist am Dienstagmittag eine 19-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei war die 19-Jährige mit einem Mercedes Vito in Richtung Ostermunzel unterwegs, als sie auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Kleintransporter rutschte nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin erlitt Verletzungen am Knie und im Nackenbereich. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Laut Polizei ist die Landesstraße 401 über den Nienstedter Pass inzwischen wieder frei befahrbar. Den Fahrern von Lastwagen werde aber „weiterhin dringend empfohlen“, den Nienstedter Pass zu meiden, heißt es in der Mitteilung der Behörde.

Von Andreas Kannegießer